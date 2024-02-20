WhatsApp'ın "2.24.4.25" kodlu Android beta sürümünde dikkat çekici bir özellik tespit edildi. Yaklaşmakta olan özellik, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, tüm kullanıcıları rahatlatacak bir güvenlik özelliği geliyor. Uygulamanın "2.24.4.25" kodlu Android beta sürümünde dağıtılan bu yeni özellik, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek. Böylelikle kullanıcı gizliliği, bir nebze daha artırılmış olacak.

Aslına bakacak olursak WhatsApp'taki profil fotoğrafları, bundan yıllar önce telefonlara dahi kaydedilebiliyordu. Ancak 5 yıl kadar önce bir güncelleme yayımlayan WhatsApp, bu özelliği kaldırdı. O zamandan beri kullanıcılar, telefonlarının ekran görüntüsü alma özelliği ile diğer kişilerin görsellerine ulaşabiliyorlardı. İşte şimdi test edilen özellik, bu durumu da ortadan kaldıracak.

Ekran görüntüsü almaya çalışan kullanıcı uyarılacak

Geliştirilen yeni özellik herkes için kullanılabilir olduğunda telefonun ekran görüntüsü alma aracı işlevsiz hâle gelecek. Ayrıca ekran görüntüsü almaya çalışan bir kullanıcı, bunu yapamayacağına ilişkin bir uyarı mesajı görecek.

Ancak bu demek değil ki WhatsApp profil resimleri, artık tamamen güvende. Diğer kullanıcılar, başka bir telefon kullanarak profil resminizin fotoğrafını çekebilirler. Bu yüzden, bu konuda hâlâ yüzde 100 güvende olmadığınızı unutmayın. Son olarak; özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir bilgi olmadığını da belirtelim.