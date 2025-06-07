WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte artık durum güncellemeleri izin verildiği takdirde başkaları tarafından da paylaşılabilecek.

WhatsApp, durum güncellemeleriyle ilgili yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Artık isterseniz, başkalarının sizin paylaştığınız durumları kendi çevresiyle paylaşmasına izin verebileceksiniz.

Şimdilik bu özellik sadece Android telefonlardaki beta sürümde test ediliyor ancak yakında herkese açılacak. İşin güzel tarafı, bu özellik otomatik olarak açık gelmeyecek. Yani her yeni durum paylaştığınızda, paylaşıma izin vermek istiyorsanız bunu elle açmanız gerekiyor. Biri durumunuzu paylaştığında size bildirim de gelecek.

Ayar her bir durum için varsayılan olarak kapalı olacak

WhatsApp elbette gizliliğinizi de düşünüyor. Durumunuzu görenler, o durumu aslında sizin paylaştığınızı görmeyecek ancak küçük bir detay var: Diyelim ki biri durumunuzu paylaştı, sonra başka biri de onu yeniden paylaştı. Bu ikinci paylaşımı siz göremeyeceksiniz, sadece ilk paylaşımı yapan kişi görecek çünkü her paylaşım aslında yeni bir durum gibi sayılıyor.

Kısaca daha önce bir durumu sadece adınız açıkça geçiyorsa paylaşmak mümkündü. Şimdi ise siz izin verirseniz herkes paylaşabilecek. Eğer daha fazla kişiye ulaşmak istiyorsanız bu özellik oldukça işinize yarayacak.