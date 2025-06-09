WhatsApp'ın Android için beta sürümünde tespit edilen yeni bir özelliğe göre artık medyaların indirme kalitesi manuel olarak seçilebilecek.

WhatsApp, bir süredir test ettiği bir özelliği bazı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Artık WhatsApp üzerinden fotoğraf ve videoları otomatik indirirken kalite seçmeniz mümkün olacak.

Beta programına dâhil olan kullanıcılar, uygulamanın 2.25.18.11 numaralı sürümünü kullanıyorsa Android'de bu özelliğe erişebiliyor. Özelliğin son testlerin de tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya ve platforma açılması bekleniyor.

Medya indirme kalitesini seçebileceksiniz

Eğer bu güncellemeyi aldıysanız, Ayarlar > Depolama ve Veri bölümüne gidip "Medya Kalitesi" kısmında "Otomatik İndirme Kalitesi" seçeneğini görebilirsiniz. Burada artık iki seçenek karşınıza çıkıyor:

Standart Kalite : Medya daha az yer kaplayan, sıkıştırılmış hâliyle iniyor.

: Medya daha az yer kaplayan, sıkıştırılmış hâliyle iniyor. HD Kalite: Fotoğraf ve videolar yüksek çözünürlükte indiriliyor.

Bu özelliğin bir diğer güzel tarafı ise artık otomatik olarak standart kaliteyi seçmiş olsanız bile sohbet içinde HD versiyonunu manuel olarak görüntüleme şansınız var (eğer dosya hâlâ WhatsApp sunucularındaysa). Bu sayede gerektiğinde HD kalitede görüp, aynı zamanda telefonunuzda sıkıştırılmış hâliyle saklayabiliyorsunuz.

Ayrıca WhatsApp, HD fotoğraf ve video gönderiminde de bir yenilik yapıyor. Artık HD bir medya gönderdiğinizde, telefonunuz hem standart hem de HD versiyonlarını otomatik olarak oluşturup karşı tarafa gönderiyor. Bu, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme sistemi nedeniyle sunucularda medya işleyememesi yüzünden yapılıyor.