WhatsApp, 20'den fazla tema içeren yeni özelliğini Android kullanıcıları için de teste sunmuş durumda.

WhatsApp, kısa süre önce iOS için testlerini sürdürdüğü sohbet teması seçme özelliğini Android kullanıcılarına da getirmeyi planlıyor. WhatsApp'ın Android için en yeni beta sürümü olan 2.24.21.34 güncellemesiyle birlikte, yeni tema seçme özelliğinin test aşamasına geçtiği ortaya çıktı.

Kararlı sürüme gelmesiyle Android sahipleri tarafından da kullanılabilecek olan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, 20 farklı renk seçeneği arasından sohbet teması belirleyebilecekler. Bu sayede WhatsApp sohbetlerinde kişiselleştirme imkânı artmış olacak ve her kullanıcı sohbetlerini kendi zevkine göre düzenleyebilecek.

Sohbet teması seçme özelliği, uygulama ayarları üzerinden varsayılan bir tema belirlemeyi mümkün kılarken, daha fazla çeşitlilik isteyen kullanıcılar için de her bir sohbeti farklı temalarla kişiselleştirme olanağı yer alıyor. Örneğin kullanıcılar iş sohbetlerinde farklı bir tema, kişisel sohbetlerinde başka bir tema, grup sohbetlerinde ise tamamen farklı bir tema kullanabiliyorlar. Bu da görsel anlamda sohbetlerin birbirinden kolayca ayırt edilebilmesine yardımcı oluyor.

Her tema kişiye özgü görünecek

Her tema seçildiğinde mesaj balonlarının rengi de otomatik olarak temaya uyacak şekilde ayarlanıyor. Ayrıca kullanıcılar, mesaj balonlarının rengini koruyarak farklı duvar kağıtları seçip sohbetlerini daha da kişiselleştirebiliyorlar.

Bir başka dikkat çeken nokta ise bu özelleştirmelerin yalnızca kullanıcının cihazında görünür olması. Yani bir kullanıcı belirli bir sohbet için tema seçtiğinde bu değişiklik yalnızca o kullanıcıya yansıyor, diğer kişiler de yalnızca kendi seçtikleri temayı görebiliyor.

WhatsApp şu anda yeni temalar için geri bildirim toplama ve performansı değerlendirme sürecinde. Bu aşamalı test süreci, olası sorunları belirleyip çözerek özelliğin genel kullanıma açılmadan önce optimize edilmesi için gerçekleştiriliyor. Özelliğin resmî olarak herkese açık şekilde ne zaman sunulacağı da şimdilik merak konusu.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.