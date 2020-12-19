Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri olan WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir istediği bir özelliği sunmaya hazırlanıyor. Şirket, WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerinde görüntülü ve sesli konuşma özelliği üzerinde çalışıyor.

Günümüzün en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, bünyesine sürekli olarak eklediği yeni özelliklerle birlikte kullanıcılarına yeni işlevler sunuyor. Türkiye'de henüz bu özelliği yayınlanmamış olsa bile WhatsApp, alışveriş için bile kullanılabildiği bir noktaya gelmiş durumda.

180 ülkede kullanılan uygulama üzerinden dosya, konum, video gönderme işlemleri yapılabilirken ayrıca mobil uygulamasında görüntülü ve sesli konuşmalar da yapılabiliyor. Raporlara göre bu durum artık sadece mobil uygulamasıyla sınırlı kalmayacak ve masaüstü ile web sürümlerine de gelecek.

WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerine görüntülü konuşma geliyor

Ortaya çıkan haberlere göre WhatsApp, WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerinde kullanıcıların uzun zamandır istediği görüntülü ve sesli konuşma özelliği üzerinde çalışıyor. Digital Information World'de yer alan habere göre bu özellikler şu an beta sürümünde aktif ancak şirket, şu an için daha da geliştirmenin yollarını arıyor.

Sektör uzmanlarına göre Facebook'un WhatsApp için geliştirdiği bu hamlesi, görüntülü konuşma hizmeti sunan Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlara zorlu bir rakip eklemiş olacak. Tabii buradaki kritik nokta görüntülü konuşmaya katılabilecek kişi sayısı oluyor.

WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamalarında görüntülü ya da sesli sohbete en fazla 8 kişi katılabiliyor. Aynı durumun WhatsApp Web ve masaüstü için de geçerli olup olmayacağı şu an için açıklanmış değil. Eğer bu sayı artarsa o zaman Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gerçekten dişli bir rakiple karşılaşabilir.

Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de bu özelliğin gelmesini isteyenlerden miydiniz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.