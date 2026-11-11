WhatsApp'a Yeni Yüzen Alt Gezinme Çubuğu Geliyor: İşte Böyle Görünecek!

WhatsApp, Android beta sürümüyle kaydırmaya duyarlı ve daha kompakt yeni yüzen alt gezinme çubuğunu kullanıma sunuyor.

WhatsApp, Android uygulamasının en son beta güncellemesiyle birlikte arayüzde modern bir değişime gidiyor.

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Kullanıcılara daha az yer kaplayan ve daha şık bir deneyim sunmayı hedefleyen platform, uzun süredir test ettiği yüzen alt gezinme çubuğunu kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.

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Yeni gezinme çubuğu nasıl görünüyor?

Google Play Store üzerinden yayınlanan 2.26.45.5 beta sürümüyle gelen tasarım, ekranın kenarlarına yapışık olan eski sabit çubuğun yerini alıyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip olan bu yeni çubuk, metin etiketlerini kaldırarak çok daha sade bir görünüm sunuyor. Seçili sekme artık hap şeklinde değil, simgenin etrafını saran dairesel bir vurguyla gösteriliyor. Sohbetler, Güncellemeler, Kişiler ve Aramalar sekmelerinde görünen bu çubuk, bazı kullanıcılar için "Sen" sekmesiyle birlikte beş sekmeli bir yapıya da uyum sağlıyor.

Yeni tasarımın en dikkat çekici özelliklerinden biri de dinamik yapısı. Kullanıcılar sohbet listesinde aşağı doğru kaydırma yaptığında, gezinme çubuğu hem enine hem de boyuna küçülerek kompakt bir hap formuna dönüşüyor. Simgeler görünür kalmaya devam ederken ekranda çok daha az yer kaplıyor. Yukarı doğru kaydırıldığında ise çubuk tekrar eski tam boyutuna geri dönüyor.

WhatsApp, yüzen çubuğun arka planla sert bir sınır oluşturmasını engellemek için alt kısma kademeli bir bulanıklık efekti eklemiş durumda. Uçtan uca ekran düzeniyle uyumlu çalışan bu efekt, çubuğun arayüzle bütünleşmesini sağlıyor. Ayrıca seçili sekmedeki dairesel vurgu, uygulamanın varsayılan yeşil tema rengini alıyor. WhatsApp Plus aboneleri ise seçtikleri özel tema rengini bu alanda da görebiliyor.