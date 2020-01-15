Wikipedia Engeline İlişkin Karar Resmen Kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi tarafından Wikipedia erişim engelinin kaldırılmasına yönelik verilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engeli kararını kaldırdı. Wikipedia’nın önündeki resmi engeller birer birer ortadan kalkıyor.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Wikipedia’nın Türkiye’de yeniden erişime açılması için bir engel daha kalktı. Bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyum sağlayan son karara göre Wikipedia’nın önünde hukuki engel kalmadı.

Anayasa Mahkemesi, 2017’den bu yana yürürlükte olan Wikipedia erişim engelinin ardındaki sebeplerin “net olarak anlaşılamaması” nedeniyle sitenin tekrar erişime açılmasını istemişti. Wikimedia Vakfı ile uzun süredir yapılan görüşmeler de olumlu sonuca katkı sağlamış görünüyor.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin Wikipedia kararı:

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından UYAP bilgi sistemi üzerinden aktarılan ilk karara ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, geçerli olan erişim engeli kararını tekrar ele aldı.Yapılan incelemeler sonucunda, Wikipedia’ya tekrar erişimin sağlanması kararı verildi.

Bu karar ile birlikte, Wikipedia’nın önündeki bir hukuki engel daha ortadan kaldırılmış oldu. Bundan sonraki süreç ise BTK’ya emanet. BTK, alınan hukuki kararlar neticesinde, Wikipedia’nın erişim yasağını her an kaldırabilir.

Gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz.

