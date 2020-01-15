BTK: Wikipedia Erişime Açılmadı, Çalışmalar Sürüyor

Anayasa Mahkemesi verilen ve Wikipedia'nın 3 yıl aradan sonra Türkiye'de erişime açılmasını sağlayacak karar bu sabah resmi gazetede yayımlanmıştı. Nitekim haber siteleri, kararın yayınlanması üzerine Wikipedia'nın erişime açıldığına dair başlıklarla yanılgılara neden oldular. BTK'ya ulaşıp sizin için en net bilgiyi aldık.

Yaklaşık son 3 yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia'nın yeniden açılmasını sağlayacak karar geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanmıştı. O karar 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı ve gözler BTK'ya döndü.

Kararın yayınlanmasının akabinde T24, Sputnik, BirGün ve Tele1 gibi haber sitelerinde "Wikipedia erişime açıldı" başlıklar atıldı. Ancak bu haberlerin başlıkları son derece yanıltıcı şekilde. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına kuruma ulaştık.

BTK yetkilileri: Karara ilişkin fiili bir adım atılmadı, çalışmalar devam ediyor, açıklamayı BTK yapacak

BTK'nın her şeyden önce bir devlet kurumu olduğunu ve hukuki bir kararın sonuca ulaşması için pek çok resmi prosedürün aşılması gerektiğini hatırlatmak gerek. Wikipedia'nın Türkiye'de engellenmesinin nedeni, hatırlayacak olursanız Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütleri ile ilişkilendirilen içeriklerin bulunmasıydı. Bu içeriklerin düzenlenmesi talep edilmiş, Wikipedia gerekli düzenlemeyi yapmayınca yasaklanmıştı.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda "içeriklerin hangi sebeplerle milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması kapsamına" girdiğinin anlaşılamadığı belirtiliyor. BTK'nın bu karara ilişkin adımları atması bekleniyor. Ancak tekrar söylemek gerekirse BTK, henüz Wikipedia'yı erişime açmak için fiili bir adım atmadı. Çalışmalar devam ediyor.

Erişim açıldığında ya da aksi yönde bir karar alındığında BTK kamuoyuna açıklama yapacak. Biz de tüm gelişmeleri anbean takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süre zarfında sosyal medyada yayılan hatalı bilgilere karşı önlem almanızı tavsiye ederiz.