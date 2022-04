Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a attığı tokat sonrasında, Will Smith ile ilgili verilecek karar için gözler Akademi'ye çevrilmişti. Beklenen karar çıktı ve Will Smith törenden men edildi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oscar Töreni’nde Will Smith’in sahnedeki Chris Rock’a doğru yürüyerek bir anda tokat attığı görüntüler bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Bazıları Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı şakaların gereksiz olduğunu ve hatta kendisine atılan tokatı hak ettiğini düşünürken, bazıları da Will Smith’in bu davranışının mutlaka cezalandırılması gerektiğini söylüyordu.

Hatta bu tokat olayı o kadar spontane bir şekilde gelişmiş ve Chris Rock’ın tepkisinin ‘yumuşaklığı’ o kadar göze batmıştı ki bunun bir kurgudan ibaret olduğu bile düşünülmüştü. Will Smith’in özür dilemesi ve Akademi üyeliğinden istifa etmesi ise yeterli bulunmadı.

Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar’dan men edildi

Chris Rock’a yapmış olduğu davranış sonrası çok sayıda insandan tepki toplayan Will Smith, ardından her ne kadar özür dilemiş olsa da o gece yaşananlar tüm dünyanın hafızasına kazınmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Smith Akademi üyeliğinden istifa etmesiyle birlikte Oscar ödüllerinde oy kullanma hakkından vazgeçmişti; ancak Oscar Töreni'ne katılımıyla ilgili önünde herhangi bir engel bulunmuyordu.

Bugün ise Akademi’nin yürüttüğü soruşturmadan Will Smith ile ilgili alınan karar belli oldu. Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar Ödül Töreni’nden men edildi. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki 10 yıl boyunca Oscar gecesi ve ödül törenleriyle ilgili faaliyetlerde Will Smith yer alamayacak. Belki de başına geleceği önceden ön görerek kendisini cezalandıran oyuncunun, Akademi üyeliğini iptal etmesi de bir çıkış yolu olmadı. Will Smith uzun bir süre boyunca evine yeni bir Oscar götüremeyecek ve sinema tarihinin en önemli ödül gecelerinden biri olan töreni evindeki televizyondan izlemesi gerekecek.