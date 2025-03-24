Microsoft, geçtiğimiz yıl kaldırdığı Win + C kısayolunu geri getirmek için çalışıyor. Kısayolun özelleştirilebilir olacağı ve daha işlevsel bir hâl kazanacağı söyleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, Windows bilgisayarlarda bir süredir kullanılamayan "Win + C" kısayolunu yeniden canlandırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olduğu tespit edilen kısayol, kullanıcılar için oldukça işlevsel olacak.

Eskiler daha iyi bilir; Win + C kısayolu farklı farklı uygulamaların açılmasını sağlardı. Bundan yıllar önce Windows 10'un sesli asistanı Cortana'yı aktif hâle getiren kısayol, sonraki aşamada Teams, en sonunda da Copilot'u çalıştırmak için kullanılmıştı. Ancak güncel bilgisayarlara Copilot tuşu eklenmesi üzerine Microsoft, geçtiğimiz yıl itibarıyla bu kısayolu devre dışı bıraktı. Bugün Win + C'ye basarsanız hiçbir şey olmaz.

Bu durum yakında değişecek

Edinilen bilgilere göre Microsoft, Win + C kısayolu özelleştirilebilir hâle getirerek yeniden işlevsellik kazandıracak. Ancak bu kısayolun tam olarak hangi işlevler için kullanılabilir olacağı şimdilik büyük bir belirsiz.

Microsoft'un Win + C kısayoluna ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu kısayol, geri döndüğünde hayatımızı nasıl kolaylaştıracak.