Yeni Windows 10 Toplu Güncellemesiyle 20H2 Sürümü Doğrulandı

Windows 10 2004 sürümünün yakın zamanda yayınlanması bekleniyor fakat görünen o ki Microsoft, şimdiden bir sonraki Windows 10 güncellemesi için de çalışmalarına başladı. Yeni Windows 10 toplu güncellemesiyle 20H2 sürümü de doğrulanmış oldu.

Windows 10’un yayınlanmasıyla tüketicilere daha sade ve tamamen farklı bir deneyim sunan ve bu yeni işletim sistemi sonrası yılda iki güncelleme vermeye karar veren teknoloji devi Microsoft, 28 Mayıs tarihinde yayınlanması beklenen yeni sürümle kullanıcılarına daha başarılı bir Windows kullanıcı deneyimi sunmak istiyor.

Bununla beraber yazılım devi, Windows 10 işletim sistemine yönelik genel iyileştirmeler ve hata düzeltmelerini kapsayan yeni 1909 güncellemesini kullanıcılara dağıtmaya başladı. Bildiğiniz üzere Microsoft, yakın zamanda 19041.264 numaralı sürümü yayınlamıştı. Birçok iyileştirme ve hata düzeltmesi içeren bu güncelleme birkaç hataya da ev sahipliği yapıyordu.

20H2 sürümüne ait detaylar ortaya çıktı:

Windows işletim sistemiyle ilgili güncel ve güvenilir haberleriyle tanıdığımız Windows Latest sitesi, yılın ikinci yarısında Microsoft tarafından sunulması beklenen 20H2 isimli güncellemeye ait yeni detayları ortaya çıkardı. Site yetkilileri; paylaştıkları detaylar arasında, daha sonra toplu olarak verilmesi beklenen 20H2 sürümüne ait özelliklerin 'enablement package' (yetkilendirme paketi) adı verilen yenilik aracılığıyla daha önceden aktif edilebileceği iddiası üzerinde durdu.

Buradan elde edilen bilgiler ışığında anlaşılan o ki Windows 10 20H1 güncellemesi, beklenenden daha büyük bir sürüm güncellemesi olarak karşımıza çıkacak ve yılın bir sonraki yarısında kullanıcılara sunulacak olan Windows 10 20H2 güncellemesine ait yenilikleri yukarıda bahsettiğimiz paket olmadan aktif etmemiz pek mümkün olmayacak.

Genelde yılın ikinci yarısında sunduğu diğer güncellemesini eylül ya da ekim ayında kullanıcılarına açan yazılım devinin, Windows 10 20H2 güncellemesini de bu tarihler arasında kullanıma sunması bekleniyor. Yeni Windows 10 güncellemesi hakkındaki düşüncelerinizi ve beklentilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.