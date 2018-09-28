Microsoft Edge, dünyanın en popüler işletim sistemi Windows 10'un varsayılan tarayıcısı olmasına rağmen rakiplerinin yarısı kadar bile kullanılmıyor. Tamam da neden?

Windows 10, Windows 7’yi geride bırakarak dünyanın en popüler işletim sistemi haline gelmiş durumda. Bu durumda Windows 10’un varsayılan tarayıcısı olan Microsoft Edge’in dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri haline gelmesini bekliyorsunuz değil mi? Dürüst olmak gerekirse Edge, rakiplerinin bir hayli gerisinde bulunuyor.

Üçüncü taraf şirketlerden elde edilen verilere göre Google’ın web tarayıcısı olan Chrome, sürekli eleştirilen bellek kullanımına rağmen tarayıcı pazarının %60’ını elinde bulunduruyor. Mozilla’nın yeniden yükselişe geçmeyi umduğu Firefox, %10 ile ikinci sırada yer alıyor. Peki ya Edge? Edge, %4’lük pazar payı ile İnternet Explorer’ın dahi gerisinde kalıyor.

Microsoft, kullanıcıların Edge tarayıcıyı tercih etmesi için tarayıcıyı devamli olarak geliştiriyor. Üstelik Edge’in mobil versiyonunu da piyasaya sürerek kullanıcıların mobil-PC senkronizasyonu kurabilmesini sağladı. O halde neden kullanıcılar Edge tarayıcıyı yalnızca Chrome indirmek için kullanıyorlar?

Microsoft, özellikle Windows 10’un ilk dönemlerinde kullanıcılara Edge’i sevdirmek ve tanıtmak için oldukça agresif hamleler sergiledi. Tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft’un bu hamleleri geri tepti ve kullanıcılar Edge’i kullanmak yerine Chrome’a ve diğer tarayıcılara daha da sıkı sıkıya bağlandı.

Bununla birlikte Microsoft, her ne kadar Edge’in kararlılık ve performansı ile övünüyor olsa da kullanıcılar aynı fikirde değil. Windows 10 Geri Bildirim Merkezi'nde on binlerce kullanıcı Edge’in yavaşlığından, donma ve çökmelerinden şikayet ediyor. Chrome, daha fazla bellek tüketiyor olsa da kesinlikle daha az sorun çıkarıyor.

Bir başka sorun ise Microsoft’un Edge tarayıcıyı güncelleme sıklığı. Microsoft, Edge’i Windows 10 ile birlikte güncelliyor. Bu da tarayıcının yılda iki kere büyük güncelleme aldığı anlamına geliyor. Google ise Chrome tarayıcıyı sürekli olarak güncelliyor. Edge, gelecek ay yayınlanacak Windows 10 Ekim güncellemesi ile yeni özelliklere kavuşacak. Tüm bunların Edge’in popülerleşmesine katkısı olup olmayacağını göreceğiz.