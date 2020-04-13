Microsoft'un kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Windows 10 Insiders sürümündeki yeni bir özellik daha açığa çıktı. Samsung marka akıllı telefon kullanıcılarını sevindiren bu özellik, dosya aktarımının Wi-Fi üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft şu sıralar, birkaç gün önce yayınladığı yeni Windows 10 Insiders sürümü ile gündemde. Çünkü şirket, bu Insiders sürümü ile Windows 10'un kararlı sürümüne sunacağı yeni özellikleri test etmeye başladı ve Windows 10 Insider üyeleri şu sıralar, bu yeni özellikleri deneyimleme imkanına sahip olmuş oldular. Şimdiyse, Windows 10'daki yeni bir özellik daha gün yüzüne çıktı.

Akıllı telefonlar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Hatta pek çok kullanıcı, artık akıllı telefonu ile bilgisayarını senkronize şekilde kullanıyor. Bu durumun farkında olan Microsoft da kısa bir süre önce Windows 10 için hazırladığı "Telefonunuz" isimli uygulamayı güncelledi ve daha işlevsel bir hale getirdi. Şimdi ortaya çıkan yeni özellik ise Samsung marka telefon kullanıcılarının Windows 10'a dosya aktarımını bir hayli kolaylaştıracak türden.

Windows 10'un Wi-Fi üzerinden dosya aktarım desteği 512 MB büyüklüğündeki dosyalarla sınırlı

Yakın zamanda Windows 10'un kararlı sürümüne de sunulacak olan bu özellik, Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonları ile Windows 10 arasındaki veri aktarımını doğrudan Wi-Fi üzerinden gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Böylelikle Samsung Galaxy serisi telefon kullanıcıları, yine Telefonunuz uygulamasını kullanarak kolay bir sürükle bırak işlemi ile telefonlarındaki verileri bilgisayarlarına, bilgisayarlarındaki verileri de telefonlarına aktarabilecekler.

Microsoft'un Windows 10'un yeni kararlı sürümüyle sunacağı bu özellik, ne yazık ki sadece 512 MB büyüklüğünde dosyalara kadar destek sunuyor. Yani eğer telefonunuzda bulunan yüksek çözünürlüklü, uzun bir videoyu bu özelliği kullanarak göndermek isterseniz, başarısız olacaksınız. Ancak her ne olursa olsun 512 MB'ye kadar olan dosyalar, artık kolaylıkla aktarılabilecek.

Windows 10'un yeni Insiders sürümünde yer alan bu özelliği kullanabilmek için her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması ve Galaxy telefonunuzun "Link to Windows 1.5" desteğine sahip olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığı takdirde Windows 10'un Telefonunuz uygulamasını açarak dosya aktarımına kolaylıkla başlayabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde, bu özelliğin kapsamının daha da genişlemesi bekleniyor.