Samsung, Galaxy Fold 2’nin Parçalarını Üretmeye Başlayacak

SamMobile’ın haberine göre Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2’nin parçalarını üretmeye çok yakın bir zamanda başlayacak. Galaxy Fold 2’den gelecek ilk görsellerin haziran ayında ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünya çapında etkisini göstermeye devam eden koronavirüs nedeniyle akıllı telefon sektörünün önemli tedarik zincirlerinde de aksamalar yaşanıyor. Ancak tüm bu aksamalara rağmen bir habere göre Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2’yi zamanında piyasaya sürmek üzere hazırlıklarına devam ediyor.

SamMobile’ın haberine göre Güney Koreli dev şirket, yeni katlanabilir Android akıllı telefonunun parçalarını mayıs ayının ortalarında başlayabilir. Bu da demek oluyor ki Samsung, ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Fold 2’nin tasarımını ve donanımsal özelliklerini belirlemiş durumda.

Haziran ayında ilk görseller gelebilir:

Aynı zamanda Samsung’un parçaları üretmeye başlayacak olması demek, çok yakın bir zamanda Samsung Galaxy Fold 2’lerin son halini göreceğimiz anlamına da geliyor. Endüstri içinde yer alan bazı kaynaklara göre Samsung Galaxy Fold 2’den gelecek ilk canlı görselleri haziran ayında görebiliriz.

Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Fold 2’nin tanıtılacağı gün hakkında da bazı iddialar mevcut. Bu iddialara göre şirket, yeni Note serisi olacak Galaxy Note 20’nin yanında S20’de olduğu gibi yeni katlanabilir telefonunu tanıtabilir. Yani Note 20 serisi ve Galaxy Fold 2’nin aynı etkinlikte tanıtılma ihtimali bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberimizde sizlere Samsung Galaxy Fold 2’nin Galaxy Fold’a göre çok daha ucuz bir şekilde piyasaya çıkacağı bilgisini aktarmıştık. Fakat Galaxy Fold 2’nin fiyatının hangi aralıkta dahi olacağı henüz net değil. Buna rağmen şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Bu cihaz, neredeyse 2.000 dolar seviyesinde çıkış yapan ilk Galaxy Fold’dan ucuz olacak.

Samsung Galaxy Fold 2 hakkında ortaya atılan bir diğer iddiaya göreyse Samsung, yeni katlanabilir telefonunu ilk Galaxy Fold’a göre daha hafif, neredeyse Galaxy Z Flip kadar ağır yapacak. Hatırlatmak gerekirse şirketin ilk katlanabilir telefonu 263 gram ağırlığa sahipken ikinci telefonu Galaxy Z Flip, 183 gram ağırlığa sahipti.