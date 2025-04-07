Microsoft, 2000'li yıllara damgasını vuran oyunu Quake II'nin yapay zekâ ile oluşturulmuş bir versiyonunu duyurdu. Dileyen oyunseverler, bu sürümü ücretsiz olarak deneyebiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan ilginç bir hamle geldi. Şirket, 1997 yılında piyasaya sürdüğü efsane oyunu Quake II için yeni bir sürüm duyurdu. Yapay zekâ tarafından oluşturulan ve Microsoft'un Copilot platformunun oyun geliştirme alanındaki yeteneklerini göstermek için hazırlanan bu yeni sürüm, oyunculara ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Quake II'nin yapay zekâ tarafından oluşturulan yeni sürümü, demo kapsamında denenebiliyor. Ancak Microsoft bile bu demo sürümün mükemmel bir seviyede olmadığını kabul ediyor. Yaptığımız kontrollerde demo sürüm kapsamında sadece yürüyebileceğimizi tespit ettik. Yaratıklar bize saldırıyor ancak hiçbir şey yapamıyoruz.

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Eğer siz de Copilot tarafından oluşturulan Quake II'yi denemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunla ilgili fazla bir beklentiniz olmasın.

Quake II'nin yapay zekâ ile oluşturulan versiyonu pek iyi bir deneyim sunmuyor olsa da sektörde yaşanan gelişmeleri gözler önüne seriyor olması nedeniyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira yapay zekânın hızlıca oluşturduğu kodlar, üzerinde yapılacak modifikasyonlarla çok daha iyi bir hâle getirilebilir. Bu da video oyun geliştirme sürecini hızlandıracaktır.