Geliştirici modundan kaynaklı olan Windows 10 1809 güncellemesindeki hata nasıl düzeltilir?

Windows'un en güncel ve final versiyonu olan Windows 10, artık alıştığımız üzere gelen güncellemeler ile sistemlere zarar vermeye devam ediyor. Son güncelleme olan versiyon 1809 (Kasım 2018) güncellemesi ile karşı karşıya geldiğimiz hatayı nasıl düzeltebileceğimizi hep beraber öğrenelim.

Öncelikle kullanıcıların çoğunluğunun karşılaştığı hata şu şekilde; klasik olarak Windows 10 güncellemeleri yapılıyor, durdurması ayrı bir bela olan güncellemeler, hiçbir problem olmadan yapılmasına rağmen, indirme işlemi başladıktan sonra bir hata ile karşımıza çıkıyor. İndirme işlemi bir süre boyunca sorunsuzca devam etse bile çoğunlukla (bu değişebilir) yüzde 16 gibi bir oranda donuyor. Bir süre güncelleme ile cebelleşen bilgisayar, bir süre sonra işin içinden çıkamıyor ve otomatik olarak kendini önceki Windows 10 versiyonuna indirmeye çalışıyor.

Windows tekrardan sorunsuzca açıldığında, otomatik olarak güncellemeyi tekrardan kontrol ediyor ve sonsuz bir döngüye girmiş oluyoruz. Sürekli güncelleme esnasında donuyor, kendini eski versiyona alıyor, yeniden başlatıyor, tekrardan aynı döngü devam ediyor ve elle güncellemeleri kapatma imkanını bize sunmuyor.

Bundan kurtulmanın bir yolunu bulduk ve sizler için derledik. Öncelikle söylememiz gerek ki bu problem yalnızca Windows 10'u geliştirici modda kullananlar ile karşılaşıyor. Yani her ne kadar otomatik güncellemeyi elle kapatamasanız dahi eğer ki geliştirici modunda çıkarsanız güncelleme otomatik olarak döngüden çıkıyor.

Peki Geliştirici Modu Nasıl Kapatılır?

Bu modu kapatmak öyle kod bilgisi falan gerektiren bir işlem değil, tam aksine 'geliştirici' adının ürkütücü olmasına karşın çok basit denebilir. Tek yapmanız gereken aşağıdaki yolu izlemeniz :

Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıklıyoruz.

Burada ise kırmızı içerisine aldığımız Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine giriş yapıyoruz.

Burada ise solda gördüğümüz Geliştiriciler için sekmesine tıklıyoruz ve aşağıdaki pencere karşımızda olacak.

Eğer bu ekranda Geliştirici Modu aktif ise bu versiyon 1809'un otomatik olarak yüklenmesinin sebebi diyebiliriz. Eğer ki Geliştirici Modu'ndan çıktıysanız artık güncellemenizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Tekrardan Geliştirici Modu'na girip girmemeniz size kalmış, aktifleştirdiğiniz takdirde bu problemden kurtulmuş olacaksınız.