Microsoft'un Windows 11 ile ilgili yeni planları belli oldu. İşletim sisteminin ön izleme sürümü, yeni bir Ayarlar sayfası ile verileri güvende tutmaya yarayan yeni bir yedekleme uygulaması ile yayınlandı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un 2011 yılında yayınladığı yeni işletim sistemi Windows 11'deki en fazla şikayet edilen konulardan bir tanesi Ayarlar sayfasının tasarımı. Windows 10 ve daha önceki sürümlerde oldukça basit bir arayüz sunan sayfa, Windows 11 ile yazılarla dolu bir görünüme ve onlarca alt menüye sahip hale geldi. Gelen son haberler, Microsoft'un bu karmaşayı ortadan kaldırmak için kolları sıvadığını gözler önüne seriyor.

Microsoft'un yayınladığı "22631.2262" kodlu beta sürüm, Windows 11'in Ayarlar sayfasının yenileneceğini ortaya koydu. Windows Insider programı kapsamında test kullanıcılarına sunulan yeni Ayarlar sayfası, artık daha kullanıcı odaklı olacak. Kullanıcılar, "kartlar" sayesinde farklı kategorilerdeki ayarlar menülerini basit, tek bir sayfa içerisinde görüntüleyebilecekler. Edinilen bilgilere göre kartlar, kullanıcıların en çok "kurcaladığı" ayar seçeneklerini gösterecek.

Windows 11'deki yeni Ayarlar sayfası böyle görünecek:

Windows 11 Insider Preview Build 22631.2262 sürümündeki en büyük yenilik yeni Ayarlar sayfası olsa da son sürümde başka yeni özellikler de var. Onlardan bir tanesi de "Windows Backup" isimli yeni bir uygulama. Bu yeni uygulama, yeni bir Windows bilgisayar alan kullanıcının, eski bilgisayarındaki ayarları, belgeleri, uygulamaları ve hesapların yedeklerini yüklemesini sağlayacak. Yeni bilgisayarda oturum açıldığı zaman, uygulamalar haricindeki tüm veriler eski bilgisayardan aktarılabilecek. Yedeklenen uygulamalarsa doğrudan indirme sayfalarına yönlendirilecek.

Windows Backup işte böyle görünecek:

Microsoft'un Windows 11 için hazırladığı yeni özelliklerin kararlı sürüm kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak tüm test kullanıcıları bu yeni özelliklere ulaşabildiğinden, kararlı sürüm kullanıcıları için çok da uzun bir süre kalmadığını söylemek mümkün.