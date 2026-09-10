Windows 11 Kullanıcılarının Beklediği Özellik Nihayet Sundu: Görev Çubuğu Artık Taşınabiliyor

Microsoft, Windows 11 için yayınladığı Eylül 2026 güncellemesiyle görev çubuğunu ekranın farklı kenarlarına taşıma özelliğini beş yıl aradan sonra geri getirdi. Uzun süredir beklenen bu değişiklik, özellikle geniş ekranlı monitör kullananların çalışma alanını daha verimli kullanmasını sağlayacak.

Windows 11 2021 yılında tanıtıldığında kullanıcıların alışık olduğu pek çok şey değişti. Bunlardan biri de Windows 95'ten bu yana görev çubuğunu ekranın farklı kenarlarına taşıma özgürlüğünün ortadan kalkmasıydı. Görev çubuğu artık ekranın altına sabitlenmişti ve Microsoft, kullanıcıların alıştığı esnekliği bir kenara bırakmıştı.

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8 Eylül 2026'da yayınlanan KB5124008 kodlu güncelleme ise bu kısıtlamayı kaldırıyor. Görev çubuğu yeniden ekranın soluna, sağına veya üstüne taşınabiliyor. Ancak Microsoft'un geri getirdiği özellik, Windows 10 dönemindeki kullanımın birebir aynısı değil.

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Eski özellik, yeni kullanım mantığı

Yeni güncellemeyle birlikte 24H2 veya 25H2 sürümünü kullanan Windows 11 kullanıcıları, görev çubuğunun konumunu değiştirebiliyor.

Bunun için görev çubuğunu fareyle sürüklemek yerine Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu > Görev Çubuğu Davranışları yolunu izlemek gerekiyor.

Görev çubuğunu ekranın sağına veya soluna almak özellikle geniş ekranlı monitörlerde anlamlı bir fark yaratabiliyor. Yatay alanın bol, dikey alanın ise daha sınırlı olduğu çalışma düzenlerinde görev çubuğunu dikey konuma almak, ekranın altındaki kullanılabilir alanı artırıyor.

Dikey kullanımda bazı sınırlar var

Görev çubuğu sağa veya sola taşındığında uygulama simgeleri, sistem animasyonları ve açılır menüler yeni yerleşime uyum sağlıyor. Ancak dikey kullanımın bazı sınırları da bulunuyor.

Örneğin uzun arama kutusu, görev çubuğu dikey konuma getirildiğinde kullanılamıyor. Bunun yanında daha küçük görev çubuğu görünümü, otomatik gizleme ve tablet kullanımına yönelik bazı seçenekler de şimdilik yalnızca yatay yerleşimde destekleniyor.

Güncellemeyi yüklemenize rağmen bu özelliği henüz göremeyebilirsiniz. Microsoft, bazı işlevleri aşamalı olarak kullanıma sunduğu için yeni özelliklerin bilgisayarınıza ulaşması biraz zaman alabilir.