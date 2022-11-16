3. parti geliştiricilerin kendi widget'larını geliştirmesini sağlayacak geliştirme kiti bugün yayınlandı. Henüz ilk aşamalarda olan kit, geliştiricilerin widget'ları sadece denemesine izin veriyor.

Windows 11 ile widget’lara daha da önem vermeye başlayan Microsoft, Windows 7 ile alıştığımız basit widget’lar yerine kullanıcıların hemen hemen her işleri için başvurabileceği bir alan oluşturmak istiyordu. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda 3. parti widget’lar için Microsoft tarafından resmi olarak destekleneceği açıklanmıştı.

Bugün ise geliştiricilerin ve isteyen herkesin kullanabileceği yazılım geliştirme kiti ve kaynak kodları yayınlandı.

İsteyen herkes Widget yapabilecek

Microsoft’un resmi sitesinde yayınlanan yazılım geliştirme kiti, isteyen herkesin kullanımına açıldı. Geliştiriciler bu kit sayesinde istedikleri widget’ları geliştirebilecek ve hatta kullanıcıların daha kolay bir şekilde widget yapabilmesini sağlayacak araçları da geliştirebilecek. Windows yetkilileri bu sayede kullanıcıların ihtiyaçları olan widget’ları kendilerinin seçmesine olanak sağlayacak.

Her ne kadar widget geliştirme kiti yayınlanmış olsa da şu anda ne yazık ki geliştirilen widget’lar sadece geliştiricinin bilgisayarında test edilebiliyor. Ancak ileriki güncellemelerde bu widget’ların Microsoft Store üzerinden yayınlanabileceği ve tüm Windows 11 kullanıcılarının bu araçlara erişebileceği açıklandı. Ayrıca şu anda sadece “Win32” uygulamaları yani Windows’un işletim sisteminde dahili olarak yer alan uygulamaların widget’larını hazırlayabiliyorsunuz. Ancak Microsoft’un sitesinde bilgilere göre önümüzdeki aylarda önce Windows Store uygulamaları daha sonra da 32 bit ve 64 bit uygulamalar geliştirici kiti tarafından desteklenmeye başlayacak.

Geliştirici kitini inceleyen bazı geliştiriciler, kitin basit ama etkili bir şekilde hazırlandığını belirtiyor. Kim bilir belki çok yakında Steam ve Spotify gibi uygulamalar için widget’lar görmeye başlarız.