Windows 12 İçin Yeni Bir Konsept Paylaşıldı [Video]

Windows 12 için dedikodular arttıkça konsept sayısı da artmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni Windows 12 konsepti, yeni işletim sisteminin hangi modern özellik ve tasarıma sahip olabileceğine ışık tutuyor.

Windows 11'in kullanıcılara sunulmasının üzerinden 2,5 yıl gibi uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen yüksek sistem gereksinimleri, işletim sisteminin yaygınlaşmasını engelledi. Statista'nın Aralık 2023 tarihli verilerine göre tüm Windows kullanıcılarının sadece %26,63'ü Windows 11'e geçiş yaparken %68,02 gibi büyük bir kesim Windows 10 kullanmaya devam ediyor.

Hem Windows 11'in yeterince yaygınlaşmaması hem Microsoft'un yapay zeka odaklı bir işletim sistemi üzerine çalıştığının sızması, kullanıcıların çoğu daha Windows 10 kullanırken Windows 12 dedikodularını beraberinde getiriyor. Bu da tasarımcıların Windows 12 konseptleri üzerinde çalışmasına neden oluyor. Şimdi, gerçeğe oldukça yakın görünen yeni bir Windows 12 konseptiyle karşı karşıyayız.

Tanıdık ama daha modern bir başlat menüsü

Addy Visuals tarafından paylaşılan Windows 12 konsepti, büyük oranda Windows 11 tasarımını referans alırken modern tasarım öğelerini beraberinde getiriyor. Başlat menüsü yine ekranın ortasında ancak yenilenmiş bir tasarıma sahip. Görev çubuğunda büyük bir arama çubuğu yer alıyor ki burada bir Copilot desteği olmasını bekleyebiliriz. Başlat menüsü üzerinden tıpkı Android telefonlardaki gibi widget'lara ulaşabiliyoruz ve bunları fare imleciyle tutup masaüstüne sabitleyebiliyoruz.

Dosya gezgini çok daha kullanıcı dostu hale geliyor

Windows 12 konsepti, dosya gezginini de daha modern hale getiriyor. Microsoft, Windows 11 ile dosya gezginine el atmış ve iyileştirmeler getirmişti ancak Windows 12 konseptinde kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kısayolların bulunduğu bir uygulama görüyoruz.

Windows 12 konseptinin videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Aynı tasarımcının geçtiğimiz haftalarda paylaştığı "Windows 12, oyun odaklı bir işletim sistemi olsaydı..." temalı konsept videosu: