Windows Vista'nın Yaralarını Sardı, Yıllarca Bırakılamadı: Windows 7 Nasıl Efsane Oldu?

2009 yılında çıkan Windows 7, Microsoft'un Windows Vista döneminde aldığı eleştirilerin ardından şirket için kritik bir sınavdı. Hızı, sadeleştirilen arayüzü ve güçlü donanım uyumluluğuyla kısa sürede milyonlarca bilgisayara giren işletim sisteminin neden yıllarca bırakılamadığını anlatıyoruz.

Windows XP'nin ardından gelen Windows Vista, Microsoft'un beklediği geçişi yaratamamıştı. Yüksek sistem gereksinimleri, sürücü uyumluluğu problemleri, performans eleştirileri ve sürekli karşılaşılan kullanıcı hesabı denetimi uyarıları Vista'nın kötü bir şöhret kazanmasına yol açtı. Microsoft'un sıradaki Windows sürümünde yalnızca yeni özellikler eklemesi değil, kullanıcıların güvenini yeniden kazanması da gerekiyordu.

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22 Ekim 2009'da piyasaya çıkan Windows 7 tam olarak böyle bir ortamda kullanıcılarla buluştu. Vista'nın temel mimarisini tamamen çöpe atmak yerine onun üzerine daha hızlı, daha düzenli ve kullanımı kolay bir işletim sistemi inşa edildi. Sonuçta ortaya yalnızca başarılı bir Windows sürümü çıkmadı. Windows 7, desteği sona erdikten sonra bile milyonlarca kişinin bırakmak istemediği bir işletim sistemine dönüştü.

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Windows 7 aslında Vista'dan tamamen farklı değildi

Windows 7'nin başarısını anlatırken Vista ile arasındaki bağlantıyı gözden kaçırmamak gerekiyor. Microsoft, Vista'yı terk edip sıfırdan tamamen yeni bir işletim sistemi geliştirmedi. Windows 7, büyük ölçüde Vista ile oluşturulan teknik temelin geliştirilmiş ve daha iyi optimize edilmiş hâliydi.

Vista döneminde Microsoft sürücü modeli, güvenlik sistemi, grafik altyapısı ve 64 bit işletim sistemlerine geçiş gibi önemli değişiklikler yapmıştı. Fakat bu dönüşüm kullanıcı açısından sancılı oldu. Eski donanımların bir bölümü sürücü sorunları yaşarken dönemin giriş seviyesi bilgisayarları Vista'yı rahat çalıştırmakta zorlanabiliyordu. Kullanıcıların karşısına sık sık çıkan User Account Control uyarıları da günlük deneyimi yorucu hâle getirmişti.

Windows 7 bu temeli daha olgun bir hâle getirdi. Vista çıktıktan sonraki yıllarda donanım üreticileri yeni sürücü modeline uyum sağlamış, bilgisayarların işlemci ve RAM kapasiteleri yükselmişti. Microsoft da performans, açılış süresi ve kaynak kullanımı üzerinde çalıştı. User Account Control daha az rahatsız edici olacak biçimde düzenlendi.

Bu yüzden Windows 7'nin başarısında Vista'nın başarısız görünen döneminin de payı vardı. Vista'nın sancılı biçimde gerçekleştirdiği altyapı değişiklikleri, Windows 7'nin daha hazır bir ekosistemin üzerine gelmesini sağladı.

Microsoft bu kez kullanıcıların ne istediğini dinledi

Windows 7 geliştirilirken Microsoft'un önceliklerinden biri işletim sistemini gereksiz yere ağırlaştırmadan günlük kullanımı iyileştirmekti. Şirketin Vista döneminde aldığı eleştirilerin önemli kısmı yeni özelliklerden ziyade temel kullanım deneyimiyle ilgiliydi. Kullanıcı bilgisayarının hızlı açılmasını, programlarının sorunsuz çalışmasını ve işletim sisteminin sürekli karşısına çıkmamasını istiyordu.

Microsoft, Windows 7'nin geliştirme sürecinde geniş kapsamlı test programları yürüttü. Ocak 2009'da yayımlanan beta sürümü kullanıcıların işletim sistemini çıkıştan aylar önce denemesine izin verdi. Ardından Release Candidate sürümü geldi ve Windows 7 henüz satışa çıkmadan ciddi bir kullanıcı kitlesinin bilgisayarında çalışmaya başladı.

İlk izlenimler Vista dönemindekinden farklıydı. Windows 7 yalnızca güçlü yeni bilgisayarlarda değil, Vista çalıştırabilen mevcut sistemlerde de tatmin edici performans gösterebiliyordu. Daha düşük donanımlı netbook bilgisayarların popüler olduğu bir dönemde bu durum Microsoft için büyük avantaj yarattı.

Microsoft'un yeni Windows sürümünü kullanıcılara erken açması sorunların fark edilmesini de kolaylaştırdı. Böylece 22 Ekim'deki ticari çıkış gerçekleştiğinde işletim sistemi birçok kullanıcı için bilinmeyen bir ürün değildi. Windows 7 daha piyasaya çıkmadan olumlu bir algı oluşturmaya başlamıştı.

Yenilenen görev çubuğu Windows kullanımını değiştirdi

Windows 7'nin masaüstüne getirdiği en belirgin değişikliklerden biri görev çubuğuydu. Önceki Windows sürümlerinde görev çubuğu büyük ölçüde açık pencereleri gösteren bir alan olarak kullanılırken Windows 7 ile programları buraya sabitlemek günlük kullanımın merkezine yerleşti.

Yeni görev çubuğundaki büyük simgeler hem çalışan uygulamaları gösteriyor hem de program kısayolu görevi görüyordu. Bugün Windows 10 ve Windows 11'de son derece sıradan gelen bu kullanım biçiminin modern hâli Windows 7 ile geniş kitlelere ulaştı. Jump Lists özelliği sayesinde bir programın simgesine sağ tıklayarak son kullanılan dosyalara veya programa özel komutlara ulaşmak da mümkündü.

Aero arayüzü Vista'dan miras alınmıştı ancak Windows 7 bunu yeni masaüstü hareketleriyle geliştirdi. Aero Snap ile bir pencereyi ekranın kenarına sürükleyerek ekranın yarısına yerleştirebiliyordunuz. Pencereyi üst kenara sürüklemek ise tam ekran yapıyordu. Aero Shake özelliğinde aktif pencereyi fareyle salladığınızda diğer pencereler küçültülebiliyordu.

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Masaüstünün sağ alt köşesindeki Show Desktop alanı da açık pencereleri hızla görünmez hâle getiriyordu. Küçük görünen bu değişiklikler Windows kullanımını daha hızlı hâle getirdi. Nitekim Snap gibi fikirler sonraki Windows sürümlerinde ortadan kalkmak yerine daha gelişmiş hâlleriyle yaşamaya devam etti.

Windows 7 neden eski bilgisayarlarda bile sevildi?

Bir işletim sisteminin başarısı yalnızca yeni bilgisayarlarda nasıl çalıştığıyla ölçülmüyor. Kullanıcıların mevcut bilgisayarlarına geçiş yapabilmesi de büyük önem taşıyor. Windows 7 bu konuda doğru bir dönemde piyasaya çıktı.

Vista'nın 2007'deki tüketici çıkışından Windows 7'nin 2009'daki gelişine kadar PC donanımları belirgin biçimde güçlenmişti. Çok çekirdekli işlemciler daha yaygın hâle geliyor, RAM kapasiteleri artıyor ve 64 bit sistemler daha ulaşılabilir oluyordu. Vista'yı zorlanarak çalıştıran donanımlar Windows 7 dönemine gelindiğinde artık pazarın en düşük seviyesini temsil etmiyordu.

Windows 7'nin kendi optimizasyonları da bu avantajı destekledi. Bellek kullanımı ve arka plan hizmetleri üzerinde yapılan düzenlemeler, daha hızlı açılış ve uyku modundan dönüş süreleri günlük kullanımda hissedilebiliyordu. İşletim sistemi dizüstü bilgisayarların pil tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirmeler de içeriyordu.

Dönemin netbook çılgınlığı Windows 7 için ayrı bir test oldu. Küçük ekranlı ve Intel Atom gibi düşük güçlü işlemciler kullanan bu bilgisayarlar çok yüksek performans sunmuyordu. Microsoft, Windows 7 Starter gibi sürümlerle bu pazarda da yer aldı.

Windows 7'nin “hafif” olarak hatırlanmasında XP ile doğrudan kıyaslandığında her zaman daha az kaynak tüketmesi değil, dönemin donanımıyla dengeli bir deneyim verebilmesi etkiliydi. Kullanıcı yeni Windows'u yüklediğinde bilgisayarının kullanılmaz hâle gelmesinden korkmuyordu.

Oyun dünyası da Windows 7'yi hızla benimsedi

2009 yılı PC oyunculuğunun güçlü olduğu bir dönemdi ve Windows 7'nin başarısında oyun uyumluluğu da etkili oldu. DirectX 11 desteği işletim sisteminin yeni ekran kartları ve oyun teknolojileriyle birlikte anılmasını sağladı.

AMD Radeon HD 5000 serisi gibi DirectX 11 destekleyen ilk ekran kartları Windows 7'nin çıkış döneminde pazara gelmeye başladı. Sonraki yıllarda NVIDIA'nın uyumlu kartlarının da çıkmasıyla DirectX 11, PC oyunlarında giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Tessellation gibi grafik özellikleri yeni nesil oyunların teknik tanıtımlarında sıkça karşımıza çıkıyordu.

Daha önemlisi, Windows 7 mevcut oyunlarla genel olarak güçlü bir uyumluluk sağladı. Vista döneminde olgunlaşan sürücüler sayesinde NVIDIA, AMD ve diğer donanım üreticileri yeni işletim sistemine daha hazırlıklıydı.

Windows XP yıllarca oyuncuların vazgeçmek istemediği sistem olmuştu. Windows 7 zamanla bu rolü devralmayı başardı. Steam kullanıcıları arasında da işletim sisteminin payı ilerleyen yıllarda ciddi biçimde yükseldi.

Bir süre sonra yeni oyunların ve donanımların XP desteğini bırakması geçişi daha da hızlandırdı. Windows 7 böylece yalnızca ofis ve ev bilgisayarlarında değil, dönemin oyuncu bilgisayarlarında da standart seçeneklerden birine dönüştü.

Windows 8'in çıkışı Windows 7'nin ömrünü uzattı

Normal şartlarda yeni bir Windows sürümü geldiğinde önceki sürümün kullanım oranı zamanla hızlı biçimde düşmeye başlar. Windows 7'de işler biraz farklı ilerledi çünkü 2012 yılında çıkan Windows 8 oldukça tartışmalı bir tasarım değişikliğine gitti.

Microsoft dokunmatik ekranlı cihazların yükselişine hazırlanıyordu. Windows 8 bu amaçla klasik Başlat menüsünü kaldırdı ve tam ekran Başlangıç ekranını öne çıkardı. Live Tiles adı verilen büyük kutucuklar masaüstü bilgisayarlarda da işletim sisteminin merkezine yerleştirildi.

Dokunmatik cihazlarda anlamlı olabilecek bu yaklaşım, klavye ve fare kullanan birçok masaüstü kullanıcısının alışkanlıklarını bozdu. Masaüstü ile yeni arayüz arasında geçiş yapılması ve klasik Başlat menüsünün kaybolması yoğun eleştiri aldı.

Windows 8.1 bazı sorunları hafifletti ancak Windows 7'nin konumu zaten güçlenmişti. Bilgisayarı sorunsuz çalışan kullanıcıların önemli bölümü yeni sisteme geçmek için yeterli sebep görmedi.

Bu durum Windows 7'nin ömrünü beklenmedik şekilde uzattı. 2009'da çıkan işletim sistemi, yıllar sonra hâlâ yeni bilgisayarlarda ve şirket sistemlerinde yoğun biçimde kullanılabiliyordu.

Microsoft'un Windows 10'u geliştirirken klasik masaüstü deneyimine yeniden ağırlık vermesinde Windows 8 döneminde alınan geri bildirimlerin büyük etkisi oldu. Başlat menüsü Windows 10 ile geri dönerken Windows 7 kullanıcılarının alıştığı pek çok davranış da korunmuştu.

Windows 7 ne kadar büyük bir başarı yakaladı?

Windows 7'nin satış hızı daha ilk aylarda işletim sisteminin ne kadar güçlü başladığını gösterdi. Microsoft, çıkışından yaklaşık altı ay sonra 100 milyon Windows 7 lisansı sattığını açıkladı. Birinci yılın sonunda satış miktarı 240 milyon lisansa ulaşmıştı.

2011 yılında 450 milyon lisans seviyesinin aşıldığı duyuruldu. 2012'de ise Windows 7 lisans satışları 600 milyon sınırını geçmişti. Böylece işletim sistemi birkaç yıl içerisinde dünyanın en yaygın masaüstü platformlarından biri hâline geldi.

Bu başarı yalnızca bireysel kullanıcılardan gelmedi. Şirketler ve kurumlar da Windows 7'ye yoğun biçimde geçiş yaptı. Windows XP'den kurumsal geçişlerin önemli bölümü Vista yerine Windows 7 döneminde gerçekleşti.

Windows 7'nin farklı sürümleri de geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyordu. Home Premium ev kullanıcıları arasında yaygınken Professional işletmelere yönelik özellikler getiriyordu. Ultimate ise daha kapsamlı özellikleri tek pakette topluyordu.

İşletim sisteminin uzun süre pazarda kalması donanım ve yazılım ekosistemini de güçlendirdi. Üreticiler Windows 7 için sürücüler hazırlıyor, yazılım geliştiricileri programlarını sistemle uyumlu tutuyor ve kullanıcılar geçiş yapmak için giderek daha az sebep görüyordu.

Başarı kendi kendisini besleyen bir döngüye dönüşmüştü. Kullanıcı sayısı arttıkça destek güçleniyor, güçlü destek de daha fazla kişinin Windows 7'de kalmasını kolaylaştırıyordu.

Windows 7'nin desteği bitince neden herkes hemen bırakmadı?

Microsoft'un Windows 7 için ana desteği 13 Ocak 2015'te sona erdi. Genişletilmiş destek ise 14 Ocak 2020'de tamamlandı. Normal kullanıcılar açısından bu tarih Windows 7'nin güvenlik güncellemelerinin sona ermesi anlamına geliyordu.

Fakat milyonlarca bilgisayar Windows 7 kullanmaya devam etti. Bunun bir kısmı alışkanlıktan kaynaklanıyordu. Kullanıcılar yıllardır bildikleri arayüzü bırakmak istemiyor, mevcut programları ve donanımları sorunsuz çalıştığı sürece yeni işletim sistemine geçişi erteliyordu.

Kurumsal tarafta durum daha karmaşıktı. Şirketlerin kullandığı özel yazılımlar, üretim makineleri veya eski donanımlar yeni Windows sürümlerine geçişi zorlaştırabiliyordu. Microsoft bu nedenle belirli müşteriler için ücretli Extended Security Updates programıyla Windows 7 güvenlik güncellemelerini bir süre daha sürdürdü.

Yine de internete bağlı günlük bir bilgisayarda desteği bitmiş işletim sistemini kullanmak zaman geçtikçe daha riskli hâle geldi. Tarayıcılar, uygulamalar ve donanım üreticileri de Windows 7 desteğini aşamalı biçimde bırakmaya başladı.

Windows 7'nin bu kadar uzun süre kullanılmaya devam etmesi teknik olarak sonsuza kadar yeterli olmasından kaynaklanmıyordu. Kullanıcıların gözünde görevini sorunsuz yerine getiren bir sistemi değiştirmek için güçlü bir sebep bulunmaması çok daha belirleyiciydi.

Windows 7 neden hâlâ bu kadar iyi hatırlanıyor?

Windows 7'ye duyulan nostaljinin bir bölümü elbette dönemin kendisiyle ilgili. MSN Messenger'ın son yılları, masaüstü bilgisayarların hâlâ dijital hayatın merkezinde olması, MP3 arşivleri, DVD'ler ve 2000'lerin sonundaki PC oyunları aynı dönemin parçalarıydı. Windows 7 bütün bunların görünen yüzlerinden biriydi.

Fakat başarısını yalnızca nostaljiyle açıklamak haksızlık olur. Microsoft, Vista ile yaptığı büyük altyapı değişikliklerini daha olgun bir ürüne dönüştürmüş, kullanıcıların alışkanlıklarını tamamen değiştirmeden arayüzü geliştirmişti. Yenilenen görev çubuğu ve Aero Snap gibi bazı fikirler sonraki Windows sürümlerinin temel parçaları hâline geldi.

Windows 7'nin belki de en büyük başarısı, kullanıcıya sürekli kendisini hatırlatmaya çalışmamasıydı. İşletim sistemi çoğu zaman arka planda kalıyor ve bilgisayarda yapmak istediğiniz işe ulaşmanıza izin veriyordu. Bu sadelik yıllar geçtikçe daha fazla değer kazandı.

Windows XP'nin ardından Microsoft'un ikinci büyük “bırakmak istemiyorum” problemi Windows 7 ile ortaya çıktı. Bir işletim sistemi için bundan daha ilginç bir başarı ölçütü bulmak zor. Siz de Windows 7'yi uzun yıllar bırakmayanlardansanız en çok özlediğiniz özelliğini yorumlarda anlatın, Aero arayüzünü görünce eski bilgisayarını hatırlayacak bir arkadaşınız varsa bu nostaljik yolculuğu onunla da paylaşın.