Windows 11'in Çıkartma Yapıştırma Özelliğini Gösteren Video

Windows 11'in masaüstü duvar kağıdınıza çıkartma yapıştırmanızı sağlayan yeni özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaşıldı. Özelliğin ne zaman mevcut olacağı ise bilinmiyor.

Kısa bir süre önce Microsoft’un, masaüstünüzün daha da size özel olmasına olanak sağlayacak olan masaüstüne çıkartma ekleme özelliği üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Buna göre henüz Windows Insiders için mevcut olmayan yeni çıkartma özelliğinde, “Çıkartma Düzenleyicisi” uygulamasından çıkartmaları ayarlayabileceğiniz ve siz aksini istemediğiniz takdirde bu çıkartmaların birden ortadan kaybolmayacağı bildirilmişti.

Ancak özelliğin henüz mevcut olmaması, neye benzediğini öğrenemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Windows’un masaüstü çıkartma özelliğini ilk keşfeden kişi olan Albacore isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni bir video, özelliğin nasıl göründüğünü ve çalıştığını gösteriyor.

Masaüstünüz artık daha size özel olacak

Ayarlar uygulamasında masaüstü çıkartmaları ekleme veya değiştirme seçeneği olduğunu gördüğümüz videoda, masaüstüne hangi çıkartmaları ekleyebileceğiniz konusunda birçok seçenek var gibi görünüyor. Videoya göre kullanıcı, masaüstüne eklediği çıkartmanın boyutu ve konumuyla da istediği gibi oynayabiliyor. Video ayrıca, duvar kağıdını değiştirseniz bile çıkartmaların Windows 11 masaüstünde kaldığını, böylece siz onları manuel olarak kaldırana kadar çıkartmaların kaybolmadığını gösteriyor.

Buna ek olarak çıkartmaların çoğu, belirli bir karaktere göre gruplandırılmış gibi görünüyor; ancak filtreleme seçeneğinin olmaması ve çıkartma listesinin biraz uzun gibi görünmesi, istediğiniz spesifik bir çıkartmayı bulmakta zorlanabileceğiniz anlamına gelebilir. Tabii bu Microsoft’un geliştirmek için üzerinde çalıştığı bir özellik olabilir ve çıkartma bölümündeki arama çubuğu da işleri biraz kolaylaştırabilir.

İşte Windows'un masaüstü duvar kağıtlarına çıkartma ekleme özelliği

Videonun yer aldığı tweeti görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Öte yandan Microsoft’un, diğer pek çok uygulamada olduğu üzere üçüncü taraf çıkartmaları masaüstüne yüklemenize izin verip vermeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Microsoft Store'dan Windows 11 temaları yükleyebildiğimizi düşünecek olursak, duvar kağıdı çıkartmalarının mevcut olması da kulağa oldukça mantıklı geliyor. Tabii videoda buna dair herhangi bir şey olmaması, bunu ancak özellik yayımlandığı zaman görebileceğimiz anlamına geliyor.