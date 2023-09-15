Windows 11, iki yeni özellik daha test etmeye başladı. Fotoğraflar ile Ekran Alıntısı Aracı'na eklenecek bu yeni özellikler, kullanıcılara önemli bir kolaylık sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir Windows 11'deki uygulamalara odaklanmış durumda. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Windows 11'deki resim düzenleme uygulaması Paint'e arka plan silme özelliği geldiğinden bahsetmiştik. Otomatik olarak çalışan özellik, kullanıcı deneyimini iyileştiriyordu.

Microsoft cephesinden gelen son haberler, Windows 11 için yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor. Fotoğraflar ile Ekran Alıntısı Aracı için oluşturulan yeni özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirirken, üçüncü taraf yazılımlara duyulan ihtiyaçları ortadan kaldıracak. Ayrıca yeni özelliklerle kullanıcılar, pek çok şeyi otomatik olarak gerçekleştirebilecekler. Gelin hep birlikte Windows 11'deki yeniliklere bakalım.

Ekran Alıntısı Aracı'na ekran görüntüsünden metin kopyalama özelliği geliyor

Şimdilik Windows Insider programı kapsamında test edilen yeni bir özellik, Ekran Alıntısı Aracı'nı kullananların işini kolaylaştıracak. Bu özelliği iOS ve Android ekosistemlerinden bilirsiniz. Google Lens gibi araçlar, ekran görüntüsündeki bir metnin kopyalanmasına ve hatta dilden dile çevrilmesine imkân tanır. Microsoft'un Windows 11 için hazırladığı yeni özellik de tam olarak bu işe yarayacak. Ancak şimdilik çeviri desteği yok. Kullanıcı isterse, ekran alıntısından aldığı bir metin üzerinde oynama yapabilecek.

Şunu da belirtelim; Ekran Alıntısı Aracı'nın yeni özelliği Telefon Bağlantısı uygulamasıyla da entegre çalışacak. Kullanıcı, Windows 11'e bağladığı bir telefondan ekran görüntüsü alırsa, Windows 11'de bildirim görecek. Böylelikle telefondaki ekran görüntüsü, anında bilgisayara aktarılmış olacak. Yani telefonunuzda aldığınız bir ekran görüntüsündeki yazıyı da Windows 11'de metin olarak kopyalayabileceksiniz.

Fotoğraflar uygulamasına arka plan bulanıklaştırma geliyor

Tıpkı metin algılama özelliği gibi test aşamasında olan bir diğer özellik ise fotoğrafların arka planının bulanıklaştırılmasını sağlayacak. Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcıya ulaşacak bu yeni özellik, bir görüntüdeki arka planı otomatik olarak algılayıp, bulanıklık efekti verecek. Kullanıcı, bulanıklık seviyesini dilediği gibi ayarlayabilecek. Bu ayarlama hem bulanıklaştırılacak alan hem de bulanıklaştırma seviyesi için yapılabilecek.

Windows 11 için hazırlanan yepyeni özelliklerin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı belli değil. Ancak bunun yakın bir gelecekte yaşanacağını düşünüyoruz.