Netflix'in önümüzdeki yıl yayın hayatına başlayacak dizisi Winx Efsanesi: Kader, daha şimdiden hayranların tepkisini topladı. Peki, henüz yayınlanmayan bir dizi nasıl oldu da yalnızca fragmanıyla bile eleştiri oklarının hedefi haline geldi?

Medya devi Netflix, Winx Club animasyon serisini canlı aksiyona taşıyan yeni dizisi Winx Efsanesi: Kader'den ilk görselleri ve fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan dizi, daha şimdiden serinin hayranlarını kızdırmayı başardı.

Winx Efsanesi: Kader ilk olarak 2018 yılında duyurulduğunda hayranlar, severek izledikleri çizgi film karakterlerinin ve hikâyenin canlı aksiyona nasıl dönüştürüleceğini merak ediyorlardı. O yıllarda animasyonda yer alan karakterler, özellikle siyahi kızların favorisi haline gelmişti ancak yeni dizide bundan vazgeçilmiş gibi görünüyor. Üstelik Winx Club serisinin renkli dünyasının çok daha karanlık bir tonda anlatılması da birçok hayranın eleştirdiği noktaların başında geliyor.

Hayranlar, oyunculara 'beyazlaştırma' yapılmasına tepki gösteriyor:

Animasyon gösterisinde 'beyaz olmayan' şeklinde tasvir edilen Musa ve Terra (Flora, ancak Netflix ismini değiştirmeye karar verdi) karakterleri, Netflix dizisinde beyaz oyuncular tarafından canlandırılıyor. Hollywood'da 'whitewashing' (beyazlaştırma) olarak adlandırılan bu terim, bir karakterin etnik ve kültürel farklılıklarının bir kenara atılıp rolün beyaz bir oyuncuya verilmesi anlamına geliyor.

Orijinal seride Müzik Perisi Musa, aslında Doğu Asyalı'ydı. Netflix dizisi Winx Efsanesi: Kader'de ise karakter, %75 beyaz ve %25 Singapurlu olan Elisha Applebaum tarafından canlandırılacak. Bununla birlikte iyi kalpli Doğa Perisi Flora ise orijinal seride kahverengi ten rengine sahipti ve Latin kökenli olduğu düşünülüyordu. Yeni dizideyse benzer güçlerle Terra olarak adlandırılan karaktere Britanyalı aktris Eliot Salt hayat veriyor.

Winx Efsanesi: Kader fragmanı hayranlar için tam bir hayal kırıklığı olsa da övgü aldığı bir kısım da oldu. Bu noktada iki karakterin etnik kökenlerini hiçe sayılırken, orijinal seride Dalgalar Perisi Layla, siyahi oyuncu Precious Mustapha tarafından canlandırılacak.

Winx Efsanesi: Kader I Resmi Fragman