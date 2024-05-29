Porshce, çok beklenen yeni 911 modellerini dün akşam resmen tanıttı. Tarihin ilk hibrit 911'i de bizlerle buluşmuş oldu.

Her otomobilseverin hayalindeki markalardan biri olan Porsche, en sevilen modellerinden 911’i dün yaptığı bir tanıtımla resmen yeniledi. Efsane model, makyajlanırken tarihteki ilk hibrit 911’i de bizlerle buluşturdu.

Birden fazla versiyonla gelen yeni Porsche 911’lerin tasarım tarafında çok büyük değişiklikler yaşadığını görmüyoruz. 992’inci nesil olarak isimlendirilen model, önceki nesle benzer unsurlar taşıyor. Ancak performans konusunda iyileştirmeler var.

Karşınızda dünyanın ilk hibrit Porshce 911'i!

2025 Porsche 911 modellerinde başı elektrikle güçlendirilmiş tek hibrit versiyon Carrera GTS çekiyor. T-Hybrid olarak isimlendirilen model, 3,6 litrelik hibrit motorla geliyor. Bu da 0,6 litrelik bir artış demek. Elektrikli motor, kompresör ve türbinlerin arasına yerleştirilmiş. Araçta 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman var. Manuel vites seçeneği ise sunulmuyor.

Hibrit Porsche 911 Carrera GTS, 478 beygir gücü üretirken 570 Nm tork değeriyle geliyor. Bu da önceki GTS’e göre performans iyileştirmesi demek. Elektrikli dahil edildiğinde ise toplam gücünün 541 hp ve 610 Nm torka çıktığı bilgisi var. Öte yandan araç, 0’dan 100’e 3 saniyede çıkabiliyor. Bu süper otomobilin maksimum hızının 312 km/sa olduğunu da ekleyelim.

Hibrit motor kullanımıyla yeni 911’in ağırlığında da değişiklikler yaşanmış. Otomobil, önceki versiyonlara kıyasla 50 kilogram daha ağır olarak 1.595 kilogram ağırlığa sahip. Çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz.

İç mekâna geldiğimizde de çok büyük değişiklikler görmüyoruz. Tamamen dijital iç mekân yaklaşımı benimsnen araçta, 7 farklı temaya sahip 12,6 inçlik bir gösterge paneli var. Ona 10,9 inçlik bir bilgi eğlence ekranı eşlik ediyor. Ayrıca tıpkı Taycan’da olduğu gibi aracı anahtarla değil, başlatma düğmesi ile çalıştırıyorsunuz.

Hem coupe hem de cabriolet olarak sunulacak hibrit Porsche 911 Carrera GTS, arkadan çekişli ve dört tekerden çekişli seçenekleriyle çıkış yaptı. Otomobilin ABD’deki başlangıç fiyatı ise 14 bin dolarlık yükselme görerek 164 bin dolar olarak açıklandı.

Şirketin hibrit model dışında 572 beygirlik yeni 911 Turbo, 640 beygirlik Turbo S, 518 beygirlik GT3 RS’i de tanıttı. Bu modellerde pek bir değişiklik yok. Bunun dışında 120 bin dolar fiyat etiketli, 388 beygirlik performans artışı yaşayan yeni Carrera da var.