X, platformdaki parodi hesaplara özel bir etiket oluşturdu. Manuel olarak eklenebilen bu etiket, an itibarıyla küresel çapta kullanıma sunuldu.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, bugün yeni bir özellik duyurdu. Şirketin resmî açıklamasına göre X'teki parodi hesaplar, bugün itibarıyla yeni bir etiket almaya başlayacaklar. Parodi hesaba sahip olan kullanıcıların, etiketleri aktifleştirmeleri gerekecek.

Parodi hesaplar, küresel çapta oldukça popülerler. Bugün Elon Musk'tan tutun da dünyaca ünlü oyunculara kadar pek çok kişinin parodi hesabı bulunuyor. Kullanıcılar, açtıkları bu hesaplarla taklit ettikleri kişiler gibi davranmaya çalışıyorlar. Üstelik bu hesaplar, çoğu zaman oldukça eğlenceli oluyor. İşte X'in yeni özelliği, tam olarak bu tür hesaplara odaklanıyor.

X'in parodi hesaplar için oluşturduğu etiket böyle görünüyor

X'teki parodi hesaplarda isimlerin hemen yanında "(Parodi)" veya "(Parody)" şeklinde eklemeler bulunur. İşte X'in yeni özelliği ile buna gerek kalmayacak. Çünkü kullanıcı, hesabının ayarlar bölümüne girerek X'in oluşturduğu resmî etiketi profile ekleyebilecek.

X'in parodi hesap etiketi ile ilgili açıklaması:

X'in parodi hesap etiketi profile nasıl eklenir?

Adım #1: " Ayarlar ve gizlilik " bölümüne girin.

" " bölümüne girin. Adım #2: " Hesabın " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #3: " Hesap bilgileri " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #4: " Parodi, yorum ve hayran hesabı " seçeneğine girin.

" " seçeneğine girin. Adım #5: "Parodi" seçeneğini aktif hâle getirin.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra profil sayfanızı açarsanız haberimizin başında gösterdiğimiz etiketin profilinize eklenmiş olduğunu görürsünüz. Bu arada; konuyla ilgili detaylı bir ayar olmadığını, bu etiketin tüm profillere eklenebileceğini belirtelim.