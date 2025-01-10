Grok'un bir süre önce duyurulan iOS uygulaması, ABD'deki iPhone sahipleri için yayımlandı. İşte özellikleri...

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e entegre çalışan üretken yapay zekâ Grok'un kendi mobil uygulamasına sahip olacağından bahsetmiştik. Bugün, bu mobil uygulama resmen yayımlandı.

Grok'un mobil uygulaması, şimdilik sadece ABD'deki iPhone sahipleri tarafından deneyimlenebiliyor. Uygulamanın diğer ülkelere ne zaman yayılacağı henüz belli değil. Ayrıca Android tarafında nasıl bir çalışma yürütüldüğü de bilinmiyor.

Grok 2 modelini çalıştırıyor

Grok'un mobil uygulaması, üretken yapay zekânın en gelişmiş modeli olan Grok 2'yi çalıştırıyor. Gizliliği ön planda tutan yapay zekâ, görüntü oluşturma ve web erişimi özelliklerine de sahip. Ayrıca Grok'un komik tavrı, mobil uygulamada da kendini gösterecek.

Grok uygulaması ABD'de yayımlandığı için Türkiye'deki App Store'dan erişim sağlamanız mümkün değil. Ancak bu kısıtlamayı atlamanın bazı yöntemleri mevcut. Eğer bu yöntemlerle Grok'u şimdiden edinmek isterseniz buradaki bağlantı üzerinden App Store'a ulaşabilirsiniz.