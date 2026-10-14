X'te hazırladığınız bir gönderiyi hemen paylaşmak yerine belirlediğiniz tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanacak şekilde planlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde X'te gönderi zamanlama adımlarını, planlanan gönderileri bulmayı ve zamanlamayı değiştirmeyi anlatıyoruz.

Bir gönderiyi tam olarak istediğiniz saatte paylaşmak için X'in başında beklemeniz gerekmiyor. Platformdaki zamanlama özelliğini kullanarak gönderiyi önceden hazırlayabilir, yayınlanacağı tarih ve saati seçebilirsiniz. Belirlenen zaman geldiğinde paylaşım otomatik olarak hesabınızda yayınlanıyor.

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X gönderi zamanlama özelliği içeriklerini önceden planlayan hesapların yanı sıra kişisel kullanıcıların da yararlanabileceği bir araç. Ancak zamanlama seçeneğine erişim kullandığınız cihaza göre değişebiliyor. Bilgisayarda doğrudan X'in gönderi oluşturma ekranından işlem yapılabilirken mobil uygulamada aynı simgeyi göremeyebilirsiniz.

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X'te gönderi zamanlama nasıl yapılır?

X'in yerleşik zamanlama aracını kullanmak için web sürümündeki gönderi oluşturma ekranına gitmeniz gerekiyor. Metninizi hazırladıktan sonra paylaş düğmesine basmak yerine takvim ve saat simgesi üzerinden yayın zamanını belirleyebilirsiniz.

X'te gönderi zamanlamak için şu adımları takip edin:

X'in web sürümünü açın ve hesabınıza giriş yapın.

Yeni bir gönderi oluşturma alanını açın.

Paylaşmak istediğiniz metni yazın ve varsa medya içeriğinizi ekleyin.

Gönderi alanının altındaki takvim ve saat simgesine tıklayın.

Gönderinin yayınlanacağı ay, gün ve yılı belirleyin.

Yayınlanmasını istediğiniz saat ve dakikayı seçin.

Ekranda gösterilen saat dilimini kontrol edin.

Seçiminizi onaylayarak gönderi ekranına dönün.

Zamanla seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlandığında gönderi hemen profilinizde görünmez. X, içeriği belirlediğiniz tarihe kadar zamanlanmış gönderiler arasında tutar ve zamanı geldiğinde otomatik olarak yayınlar.

Tarih seçerken saat dilimine bakmanız önemli. Farklı bir ülkedeyseniz veya cihazınızın saat dilimi yakın zamanda değiştiyse paylaşım beklediğiniz saatten farklı bir zamanda yayınlanabilir. Bu nedenle son onayı vermeden önce zamanlama ekranındaki bilgileri bir kez kontrol edin.

Telefonda X gönderisi zamanlanabilir mi?

X'in mobil uygulamasında gönderi hazırlarken web sürümünde bulunan zamanlama simgesini göremeyebilirsiniz. Bu durumda telefonunuzda takvim simgesini aramak yerine X'in web sürümünden yararlanabilirsiniz.

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Android veya iPhone'da Chrome, Safari ya da başka bir tarayıcıyı açarak X'in web sürümüne giriş yapın. Ardından yeni gönderi oluşturma ekranını açın. Zamanlama aracı hesabınızda kullanılabiliyorsa gönderi alanının altında takvim ve saat simgesini görebilirsiniz.

Buradan bilgisayardakine benzer şekilde tarih ve saat seçerek gönderiyi planlayabilirsiniz. Ekran telefonda daha dar göründüğü için bazı seçeneklerin yeri masaüstü sürümünden farklı olabilir ancak zamanlama mantığı değişmez.

Mobil uygulamada zamanlama düğmesinin görünmemesi hesabınızda bir problem olduğu anlamına gelmez. X'in uygulama ve web sürümlerinde bütün araçlar her zaman aynı yerde sunulmuyor.

Telefon üzerinden düzenli biçimde gönderi planlıyorsanız zamanlama sonrasında içeriğin gerçekten kaydedildiğini kontrol etmeniz iyi olur. Bunun için zamanlanmış gönderiler bölümünü açıp paylaşımın tarih ve saat bilgisini görebilirsiniz. Böylece yanlış güne ayarlanmış bir gönderiyi yayınlanmadan önce fark edebilirsiniz.

X'te zamanlanmış gönderiler nerede görülür?

Birden fazla gönderiyi önceden hazırladıysanız hangi içeriğin ne zaman yayınlanacağını hatırlamak zorlaşabilir. X, henüz paylaşılmamış planlanmış gönderileri ayrı bir bölümde görüntülemenize izin veriyor.

Web sürümünde yeni bir gönderi oluşturma ekranını açın. Ardından Gönderilmemiş gönderiler bölümüne geçin. Burada taslaklar ile daha önce planladığınız gönderiler için farklı alanlar görebilirsiniz. Zamanlandı bölümünü açtığınızda yayınlanmayı bekleyen içeriklerinizi inceleyebilirsiniz.

Zamanlanmış gönderinin yanında veya içerisinde belirlediğiniz yayın tarihi ve saati yer alır. Özellikle aynı gün içerisinde birkaç farklı paylaşım planladıysanız bu ekran üzerinden sıralamayı kontrol edebilirsiniz.

Taslak ile zamanlanmış gönderiyi karıştırmamak gerekiyor. Taslak olarak kaydedilen içerik kendi kendine yayınlanmaz. Zamanlanmış bir gönderide ise tarih ve saat belirlenmiştir. Siz X'i o anda kullanmıyor olsanız bile belirlenen zaman geldiğinde gönderi otomatik olarak paylaşılır.

Zamanlama yaptıktan sonra tarayıcıyı açık bırakmanız da gerekmez. İşlem X üzerinde kaydedildiği için bilgisayarınızı kapatsanız bile plan geçerliliğini korur. Bu özellik, gece veya sabah erken saatlerde paylaşım yapmak isteyen kullanıcıların gönderiyi önceden hazırlamasına imkân tanır.

Zamanlanmış X gönderisi nasıl düzenlenir veya silinir?

Planladığınız bir gönderide yazım hatası fark ettiyseniz yayın saatini beklemek zorunda değilsiniz. Gönderi henüz paylaşılmadığı sürece zamanlanmış içerikler bölümüne dönerek planınızı değiştirebilirsiniz.

Yeni gönderi oluşturma ekranından Gönderilmemiş gönderiler > Zamanlandı bölümüne girin ve değiştirmek istediğiniz paylaşımı seçin. Gönderinin metnini düzenleyebilir, medya içeriğini kontrol edebilir veya zamanlama ekranına dönerek farklı bir tarih belirleyebilirsiniz.

Mesela akşam saatleri için hazırladığınız bir gönderiyi ertesi sabaha almak istiyorsanız mevcut zaman bilgisini değiştirip yeni planı kaydedebilirsiniz. Değişiklik yaptıktan sonra tarih ve saatin doğru göründüğünü kontrol edin.

Gönderiyi artık paylaşmak istemiyorsanız zamanlanmış içerikler arasından kaldırabilirsiniz. Burada önemli olan işlemi gönderi yayınlanmadan önce yapmak. Planlanan saat geçtikten ve içerik profilinizde yayınlandıktan sonra artık zamanlanmış bir gönderi üzerinde işlem yapmıyorsunuz. Normal bir X gönderisini düzenleme veya silme kuralları devreye giriyor.

Birden fazla paylaşım planladıysanız silme işlemi sırasında doğru gönderiyi seçtiğinize dikkat edin. Benzer metinlere sahip gönderiler hazırladıysanız tarih ve saat bilgisi hangi içeriği değiştirdiğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

X gönderi zamanlama çalışmıyorsa ne yapılabilir?

Gönderi oluşturma ekranında zamanlama simgesini göremiyorsanız öncelikle X'i nereden kullandığınıza bakın. Mobil uygulamada bulunmayan seçenek web sürümünde karşınıza çıkabilir. Bilgisayardan veya telefonunuzun internet tarayıcısından hesabınızı açarak gönderi ekranını tekrar kontrol edin.

Web sürümünde de zamanlama aracı düzgün çalışmıyorsa sayfayı yenileyebilir ve hesabınızda oturumun açık olduğundan emin olabilirsiniz. Tarayıcıdaki geçici bir sorun nedeniyle düğmeler yüklenmediyse X'i farklı bir sekmede veya güncel başka bir tarayıcıda açmayı deneyebilirsiniz.

Gönderi beklediğiniz saatte paylaşılmadıysa zamanlama ekranındaki saat dilimini kontrol edin. Cihazın veya bulunduğunuz bölgenin saat dilimi değiştiğinde seçilen saat düşündüğünüz zamanı göstermeyebilir. Yurt dışındayken içerik planlıyorsanız bu ayrıntı daha kolay gözden kaçabilir.

Planlama tamamlandıktan sonra gönderinin Zamanlandı bölümünde yer alıp almadığına da bakın. İçerik burada görünmüyorsa işlem tamamlanmamış ve gönderi yalnızca taslak olarak kalmış olabilir.

Zamanlama özelliğini sık kullanıyorsanız paylaşım takvimini hazırladıktan sonra bu bölümü son kez gözden geçirmek birkaç dakikalık bir kontrolle olası hataları önleyebilir. Böylece yanlış tarih seçilmiş, taslakta kalmış veya artık yayınlamak istemediğiniz gönderileri profilinizde görünmeden önce yakalayabilirsiniz.