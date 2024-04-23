X CEO'su Linda Yaccarino, platformun video odaklı TV uygulamasını resmen duyurdu. YouTube'a benzer olacak ve yakında sunulacak uygulamanın bazı özellikleri de paylaşıldı.

Elon Musk başa geçtiğinden beri birçok değişikliğe uğrayan X (Twitter), video konusuna da ağırlık vermeye başlamıştı. Yakın zamanda ise şirketin televizyonlara özel, video odaklı bir uygulama çıkaracağı ortaya çıkmıştı.

Beklenen duyuru geldi. CEO Linda Yaccarino, platform üzerinden yaptığı açıklamada uygulamanın geleceğini resmen açıkladı. Uygulamanın yakında geleceği belirtilirken nasıl özelliklere sahip olacağı ve nasıl görüneceği paylaşıldı.

X’in TV uygulaması, YouTube’a benzer bir tasarımla gelecek ve birçok kullanışlı özelliğe sahip olacak

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Yaccarino’nun açıklamasına göre “X TV” ismine sahip olacak bu uygulama, akıllı televizyonlar üzerinden sunulacak. CEO tarafından paylaşılan videoya baktığımızda, YouTube benzeri bir arayüzle geleceğini görebiliyoruz. Bu yüzden TV tarafında ciddi anlamda üstünlüğü bulunan YouTube’a rakip olacağını tahmin edebiliriz.

X’in video odaklı TV uygulaması, trend videoları gösterecek bir algoritmaya sahip olacak. Bu şekilde kullanıcılar, güncel kalarak popüler videolara erişebilecek. Ayrıca yapay zekâ desteği de geleceği ifade edilmiş. Buna göre videoları organize ederek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşanabilecek.

Yaccarino ayrıca çapraz cihaz desteği de olacağını söylüyor. Yani videoları izlemeye telefondan başlayıp televizyonunuzdan devam edebileceksiniz. Ek olarak YouTube’da olduğu gibi mobil cihazınızdan TV ekranına görüntüyü aktarmanız da mümkün olacak. CEO, daha hızlı video keşfetmenizi sağlayacak gelişmiş bir video arama özelliğinin olacağını da söylüyor. Ancak bu araç hakkında bir bilgi paylaşılmamış.

Bunlar dışında kullanıcıların âdeta bir YouTuber gibi video yüklemesine izin verilecek. İlk çıktığında reklam yer almaması planlansa da platform, ileride böyle bir hamle yapabileceklerini ve reklam getirebileceklerini ifade etti.

X’in TV hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih bulunmasa da CEO’nun açıklamasından yakında geleceğini öğrenebiliyoruz. Ayrıca çoğu akıllı TV ile uyumlu olacağını da ekleyelim.