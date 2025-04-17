Microsoft, Xbox konsolu sahiplerinin oyunları herhangi bir indirmeye gerek kalmadan direkt bulut üzerinden oynayabileceğini açıkladı.

Oyunları cihazınıza indirmeye gerek kalmadan oynamanızı sağlayan bulut oyun hizmetleri her geçen gün yaygınlaşıyordu. Microsoft da Xbox ile kullanıcılarına bu alanda hizmet veren firmalardandı. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Şirket, artık Xbox Series X/S ve Xbox One sahiplerinin sahip oldukları oyunları direkt olarak konsollarından bulut üzerinden oynayabileceğini duyurdu. Önceden Game Pass oyunları buluttan oynanabiliyordu, şimdi ise satın alınan oyunlara da erişim açıldı.

Xbox bulut oyun hizmeti ülkemizde olmadığı için Türkiye’de kullanılamayacak

Bu haberi duyan Xbox sahiplerinin hemen heyecanlanmaması gerekiyor. Çünkü Xbox’ın bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming Türkiye’de yok. Bu da yeni özelliğin ülkemizde çalışmayacağı anlamına geliyor. Yani konsolunuzdan buluttan oyun oynayamayacaksınız.

Yeni özellik sayesinde Xbox konsolu sahipleri, herhangi bir indirme yapmaya gerek kalmadan hâlihazırda satın aldıkları yapımları direkt bulut üzerinden hızlıca oynayabilecekler. Önceden böyle bir şey yoktu. Hem özellik hem de depolama alanı konusunda onlara avantaj sağlayacağını, devasa indirmeleri bekleme gereksinimini ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz. Özelliğe erişimi olanlar, kütüphanelerinde oyunlarına bastıklarında bir bulut işareti görmeye başlayacak.

Bulut oyun hizmetinden yalnızca Xbox Game Pass Ultimate aboneleri yararlanabilecek. Şimdilik sınırlı sayıda oyunda olduğunu da belirtelim. Şimdilik 100’ün biraz üzerinde oyunda kullanılabiliyormuş. Bunlar arasında Assassin’s Creed Shadows, Animal Well, Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy gibi yapımlar var. Umarız yakında bu tarz özelilkleri Türkiye’de de görürüz.