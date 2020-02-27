Xbox Series X'in Oyuncuları Sevindirecek Özelliği

Xbox Series X'in konsollara çağ atlatacak yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Microsoft'tan Larry Hyrb, yeni nesil konsolun heyecan verici özelliklerinden birini tanıttı. Oyuncuların konsollarda yaşadığı en büyük sorunlardan biri tarih oluyor.

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X'in desteklediği yeni özellikleri tanıtmaya devam ediyor. Xbox'ın programlama direktörü Larry Hryb, Xbox Series X kullanıcılarının kaydedilmemiş oyunlara, konsolu yeniden başlattıktan sonra veya farklı oyunlar oynadıktan sonra bile devam edebileceklerini açıkladı.

Larry 'Major Nelson' Hyrb, yayınladığı yeni podcast'te, "Sistem güncellemesi yaptığım için konsolu yeniden başlatmam gerekti ve başlattıktan sonra oyuna hemen geri döndüm. Yani oyun yeniden başlatmadan etkilenmedi, bu inanılmaz." dedi.

Larry Hyrb, konuşmasının devamında quick resume (hızlı devam etme) olarak bahsettiği özellik için nasıl bir teknoloji kullandıklarını açıklamadı. Oyuncular, şimdiki nesil konsollarda kaydetmedikleri oyunlara uygulamayı kapattıktan sonra veya konsolu yeniden başlattıktan sonra devam edemiyorlar. Yeni özelliğin modern oyun konsolları için harika bir yenilik olduğu söylenebilir.

Podcast'te Hyrb'a eşlik eden Microsoft'un Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald da Xbox Series X hakkında ipuçları verdi. Ronald, "Xbox Series X ile donanım hızlandırmalı ışın izlemenin kullanılmaya başlanmasıyla, daha gerçekçi bir aydınlatma, daha iyi yansımalar gibi yeni senaryolar elde edebiliyoruz. Hatta mekansal ses ve ışın izleme sesi gibi şeyler için bile kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Görünen o ki yeni nesil oyun konsolları yalnızca daha iyi grafik ve performans sunmayarak, konsol deneyimini de iyileştirecek. Ayrıca Xbox'ın yine bir Xbox Series X özelliği hakkında açıklama yapmış olması, PlayStation kullanıcılarının Sony'ye öncekinden daha fazla tepki göstermesine neden olabilir.