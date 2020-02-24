Xbox Series X’in Konsol Pazarını Karıştıracak Özellikleri

Microsoft’un yeni konsolu Xbox Series X hakkında dikkat çekici açıklamalar geldi. Xbox’ın başındaki isim olan Phil Spencer’ın açıklamalarına göre yeni konsol oldukça iyi özelliklere sahip olacak.

Oyun tutkunları için 2020/2021 dönemi oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Yeni konsollar, yeni oyunlar ve bilgisayarlar için yeni teknolojilerle birlikte yeni nesil oyun cihazları önümüzdeki dönemde şekillenecek.

Microsoft da konsol pazarının en önemli aktörleri arasında yer alıyor. Firmanın bir sonraki oyun konsolu Xbox Series X olacak. Merakla beklenen konsol hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

120 FPS, 12 teraflop işlemci:

Xbox’ın başındaki isim olan Phil Spencer, Xbox Newswire blogunda yeni konsolun özelliklerini açıkladı. Daha önceki versiyonlara ait olan oyunların yeni konsolda da oynanabileceğini, Xbox Series X’in geriye dönük olarak uyumlu olacağını söyleyen Spencer, cihazın 12 teraflop grafik işlem birimine sahip olacağını belirtti.

Oldukça akıcı bir oyun deneyimi sunacak yeni Xbox’ta 120 FPS, yani saniyede 120 kare görüntü oynatma teknolojisi bulunacak. Ayrıca bilgisayar oyunlarında dikkat çeken ışın izleme gibi teknolojiler de oyunların görsel kalitesini artıracak.

Daha hızlı bir konsol:

Xbox Series X, kendi AMD işlemcisiyle gelecek ve 12 teraflop GPU’ya sahip olacak. Bu da daha büyük dünyalar ve daha yüksek kare hızları anlamına geliyor. Spencer, ayrıca ilk defa bir konsolda donanım tarafından güçlendirilmiş ışın izleme kullanılacağını söylüyor.

Spencer, yeni konsolun depolama birimi olarak SSD tercih edildiğini belirtti. Bu da konsolun hızlı devam etme özelliğinin olacağını gösteriyor. Hem kontrol cihazlarında hem de HDMI bağlantısında gecikmeler ortadan kaldırılıyor.

Xbox Series X, ilk çıktığında eski oyunları da destekleyecek ve daha önceki versiyonlara ait oyunları gelişmiş grafiklerle oynatacak. Xbox Game Pass de bu konsol için oyunlar verecek. Microsoft; CPU ve RAM konusunda bir açıklama yapmadı ancak Xbox, bu defa PlayStation ile ciddi bir rekabet içerisine girebilir.