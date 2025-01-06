Gelişmiş makro kamera, lens kaplaması ve yeni fotoğrafçılık özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi 15 Ultra'nın detayları ortaya çıktı.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra ile fotoğrafçılık alanında önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. 10 cm'ye kadar yakın odaklanabilen makro kamera ve geliştirilmiş lens kaplamasıyla dikkat çeken telefon, fotoğrafseverleri heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Xiaomi 15 Ultra, 10 cm'lik makro odak mesafesiyle, kullanıcıların detaylı fotoğraflar çekebilmesini sağlayacak bir makro kamera ile donatılacak.

Fotoğrafçılık deneyimini bir adım öteye taşıyacak

Telefonun arka kamera modülü, şık bir kırmızı halka tasarımına ve telefoto lensler için yeni bir kaplamaya sahip olacak. Xiaomi yeni kaplaması ile daha az lens parlaması ve daha net görüntüler sunmayı vadediyor. Xiaomi 15 Ultra'nın fotoğrafçılık kitinde önemli değişiklikler bulunacak. Sızdırılan kaynaklara göre yeni kit, kullanım deneyimini daha konforlu hale getirmek amacıyla tasarlanmış. Telefonun deri kılıf seçeneklerinin yerine Morandi tarzı yeni telefon kılıfları sunulacak.

Xiaomi 15 Ultra'nın 3C sertifikasını alarak 90W hızlı şarj desteği sunduğu da kesinleşti. Aynı zamanda uydu bağlantı özelliğiyle donatılan telefon, şehir içi ve kırsal bölgelerde de kesintisiz iletişim imkanı sunacak. Batarya kapasitesinin ise Xiaomi 15 Pro'ya kıyasla çok daha büyük olması bekleniyor. Hızlı şarj seçenekleri 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı içeriyor. Telefonun kamera tarafında ise 200MP periskop telefoto, 50MP orta-telefoto ve 1 inç büyüklüğünde ana sensör yer alacak.

Xiaomi yeni amiral gemisi modelini şubat ayında resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni özellikleri ve geliştirilmiş fotoğrafçılık imkanlarıyla Xiaomi 15 Ultra, kullanıcıların fotoğraf deneyimini bir adım öteye taşıyacak gibi görünüyor.