Xiaomi, sporcular için tasarladığı yeni telsizini tanıttı. -30°C'ye kadar dayanıklı batarya ve 5000 km iletişim mesafesi sunuyor.

Xiaomi, yeni ürününü duyurdu: Spor Telsizi. Xiaomi, 5000 km iletişim menzili, gürültü engelleme teknolojisi ve -30°C'ye kadar dayanabilen bataryasıyla birlikte yeni spor telsizini tanıttı.

Sporseverlerin merakla beklediği bu cihaz dış mekan aktivitelerinde kullanıcıların kesintisiz iletişim kurmalarını sağlamak için geliştirilmiş. 54 dolara satışa sunulan bu ürün ön siparişe açıldı.

Xiaomi Spor Telsizi özellikleri

Açık havada spor yapmayı sevenler için kapsamlı özellikler sunuyor. 5000 kilometreye kadar iletişim mesafesi sağlayan bu model, TD-LTE kablosuz veri teknolojisi ve 4G desteği ile uzun mesafelerde kesintisiz bağlantı imkânı tanıyor. Rüzgar gürültüsünü engelleyen özel bir chip ve -30°C'ye kadar dayanıklı bataryası, zorlu koşullarda bile güvenilir performans sergiliyor.

Xiaomi Spor Telsizi 54 x 55,6 x 22,3 mm boyutlarında kompakt bir yapıya sahip. 1030mAh bataryası ile 24 saat kesintisiz kullanım veya 36 saat bekleme süresi sunuyor. IP65 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olan cihaz, eller serbest kullanımı destekliyor. Xiaomi'nin manyetik sistemi telsizin farklı ekipmanlara güvenli bir şekilde takılabilmesini mümkün kılıyor. Xiaomi Walkie-Talkie uygulaması ile cihaz, takım yönetimi ve konum paylaşımı gibi özellikler sunuyor.