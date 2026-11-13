Xiaomi 18 Pro'nun Arka Ekranında Hangi Uygulamaların Yer Alacağı Belli Oldu

Xiaomi, 17 Kasım’da küresel pazara sunacağı 18 Pro serisinin arkasındaki küçük ekranda çalışacak uygulamaları açıkladı.

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max’te, öndeki ana ekranın yanında telefonun arka yüzünde de küçük bir ekran bulunuyor. Kameraların olduğu bölümde yer alan bu paneli, telefonu ters çevirdiğinizde görebiliyorsunuz. Xiaomi’nin sosyal medyada paylaştığı uygulama listesine göre burada Google Maps, Spotify, YouTube Music ve Trip.com kullanılabilecek.

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Böylece telefon masada ekranı aşağı bakacak şekilde dururken çalan şarkıyı değiştirmek veya uçuş durumuna göz atmak mümkün olacak. Şirket, 17 Kasım’daki küresel lansman öncesinde bu uygulamaların yanında yapay zekâyla mini araçlar oluşturmayı sağlayan “Back Display GenAI” özelliğini de duyurdu.

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Yol tarifini görmek için ana ekranı açmak gerekmeyecek

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Google Maps desteğiyle adım adım yol tarifi arka ekranda görüntülenebilecek. Navigasyonu takip etmek için telefonun ön yüzündeki büyük ekranı açmanız gerekmeyecek.

Spotify ve YouTube Music desteği ise albüm kapağını görmenizi ve müziği kontrol etmenizi sağlayacak. Trip.com üzerinden de uçuş durumunuza ve seyahat planlarınıza bakabileceksiniz. Xiaomi’ye göre bu uygulama destekleri cihazlarda kutudan çıktığı andan itibaren bulunacak.

Kısa bir komutla mini oyun hazırlanabilecek

Back Display GenAI, arka ekranda kullanmak istediğiniz küçük araçları yazıyla tarif etmenize izin veriyor. Örneğin gün içinde içtiğiniz suyu takip etmek istiyorsanız bunu belirten kısa bir komut girebileceksiniz. Yapay zekâ da ekrana uygun bir sayaç oluşturacak.

Mini oyunlar ve kişiye özel hareketli temalar da aynı şekilde saniyeler içinde hazırlanabilecek. Hazır seçeneklerden birini kullanmak yerine, ihtiyacınıza göre bir araç oluşturabileceksiniz.

Gemini Live desteği de bulunacak. Telefon masada ters dururken asistanla konuşmak için cihazı çevirmeniz gerekmeyecek.

Arka kamerayla selfie çekerken kendinizi görebileceksiniz

İkinci ekranın bir başka kullanımı da selfie çekmek. Arka kamerayı kendinize çevirdiğinizde görüntüyü bu küçük panelden görebilecek, fotoğrafı çekmeden önce kadrajı ayarlayabileceksiniz.

Hava durumuna bakmak, e-posta ve mesaj bildirimlerini okumak, alarm kurmak da mümkün olacak.

Bu ekran Xiaomi 18 Pro’da 2,7 inç, Pro Max’te ise 2,9 inç boyutunda. Her iki modelde de 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED panel kullanılıyor.