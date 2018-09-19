Xiaomi'nin amiral gemilerini kıskandıran özelliklere sahip yeni akıllı telefonu Mi 8 Pro resmi olarak tanıtıldı. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ve kızılötesi yüz tanıma özellikleri ile güvenliği en üst seviyeye çıkaran cihaz, uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Mi 8 serisini iki yeni model ile genişleten Xiaomi, Mi 8 Lite ile birlikte Xiaomi Mi 8 Pro’yu da tanıttı. Xiaomi Mi 8 ile son derece benzer özelliklere sahip olan Mi 8 Pro, Snapdragon 845 işlemci, 6GB/8GB RAM seçenekleri ve 128GB dahili depolama alanı ile gerçek bir amiral gemisi.

Mi 8 Pro'yu standart Mi 8 modelinden ayıran en büyük özellik ise bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelmesi. Söz konusu parmak izi tarayıcı, basınca duyarlı bir şekilde çalışıyor ve cihazda kızılötesi yüz tanıma kilidi de bulunuyor.

Xiaomi Mi 8 Pro Özellikler

6.21 inç Full HD+ ekran

Snapdragon 845 işlemci

6GB, 8GB RAM / 128GB depolama

12MP+12MP çift arka kamera

20MP ön kamera

3400mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Altın ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tanıtılan Xiaomi Mi 8 Pro, 6GB RAM’li versiyonu için 2929 TL, 8GB RAM’li versiyonu için ise 3299 TL fiyat etiketine sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyat etiketine ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.