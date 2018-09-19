Mi 8 serisini iki yeni model ile genişleten Xiaomi, Mi 8 Lite ile birlikte Xiaomi Mi 8 Pro’yu da tanıttı. Xiaomi Mi 8 ile son derece benzer özelliklere sahip olan Mi 8 Pro, Snapdragon 845 işlemci, 6GB/8GB RAM seçenekleri ve 128GB dahili depolama alanı ile gerçek bir amiral gemisi.
24MP Selfie Kamerasıyla Xiaomi Mi 8 Lite Duyuruldu
Mi 8 Pro'yu standart Mi 8 modelinden ayıran en büyük özellik ise bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelmesi. Söz konusu parmak izi tarayıcı, basınca duyarlı bir şekilde çalışıyor ve cihazda kızılötesi yüz tanıma kilidi de bulunuyor.
Xiaomi Mi 8 Pro Özellikler
- 6.21 inç Full HD+ ekran
- Snapdragon 845 işlemci
- 6GB, 8GB RAM / 128GB depolama
- 12MP+12MP çift arka kamera
- 20MP ön kamera
- 3400mAh batarya
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
Altın ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tanıtılan Xiaomi Mi 8 Pro, 6GB RAM’li versiyonu için 2929 TL, 8GB RAM’li versiyonu için ise 3299 TL fiyat etiketine sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyat etiketine ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.