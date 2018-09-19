Xiaomi, 24MP ön ve çift arka kamerası ile seviyesinin en iyi kamera performanslarından birini sunan Mi 8 Lite modelini tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 8 ailesinin en yeni üyesi olan Mi 8 Lite’ı (Youth Edition) tanıttı. Snapdragon 660 işlemcisinden güç alan cihaz 6.26 inç boyutunda Full HD+ bir ekrana, 6GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip.

Çift SIM kart desteği ile gelen Mi 8 Lite, 12MP+5MP çift arka kameraya sahip. Bu çift arka kamera sistemi, yapay zeka desteği sayesinde 238 farklı sahneyi birbirinden ayırt ederek özel kamera ayarını uyguluyor ve en kaliteli fotoğraf kalitesini sunmayı başarıyor.

Xiaomi Mi 8 Lite Özellikler

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6.26 inç (2280×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.9 diyafram + 5MP çift kamera

24MP, Sony IMX576 sensörlü ön kamera

3350mAh batarya, Qualcomm Quick Charge 3.0

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2×2 MIMO , Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Mavi, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Xiaomi Mi 8 Lite, 4GB RAM/64GB ROM’lu versiyonu için 1299 TL, 6GB RAM/64GB ROM’lu versiyonu için 1569 TL, 6GB RAM/128GB ROM’lu versiyonu için 1849 TL fiyat etiketine sahip olacak. Fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.