Xiaomi Mi Band 5’in Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen ürünü Mi Band 5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Paylaşılan raporda yeni akıllı bilekliğin global versiyonunun da NFC'yi destekleyeceği gibi bilgiler yer alıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında ekstra özellikler ve yükseltmelerle birlikte gelen Mi Band 4’ü duyuran Xiaomi, serinin devamı niteliğinde olacak yeni akıllı bilekliği için çalışmalarını sürdürüyor. Her yeni ürününde eski ürünün üzerine biraz daha ekleyen Çinli firma, elde edilen en güncel bilgilere göre bu bilekliğindeyse NFC gibi bazı yenilikleri sunacak.

TizenHelp tarafından paylaşılan bir rapora göre Xiaomi Mi Band 5’te ekran büyüklüğü 0,95’ten 1,2 inç’e çıkacak. Bununla birlikte aynı AMOLED panelin korunacağı söylenen Mi Band 5, güneş ışığı altında görünürlüğü artırmak için daha yüksek kontrast oranı sunacak. Çin dışındaki NFC teknolojisini de nihayet alacağı söylenen Mi Band 5, bu sayede Google Pay gibi pek çok ödeme sistemini destekleyecek.

Çinli şirket, Huami ile Mi Band 5 için olan ortaklığını sürdürecek gibi görünüyor. Öte yandan bilekliğin çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da önümüzdeki haziran ayında Çin’den başlamak üzere diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. Buna ek olarak şu anda raporda yer alan lansman tarihinden oldukça uzakta olduğumuz için ürünün fiyatı, çıkış tarihi veya özellikleri noktasında değişiklikler olabileceğini de unutmamak gerek.

Xiaomi Mi Band 4 özellikleri:

135 mAh Li-PO batarya, 20 gün şarj ömrü, 2 saat şarj olma süresi

0,95 inç büyüklüğünde renkli AMOLED ekran

17,9 x 46,9 x 12 mm ekran boyutları

22,1 gram ağırlık

Bluetooth 5.0 bağlantı desteği

Kutu içeriği: 1 adet Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, 1 adet Termoplastik Elastomer Silikon Kayış, 1 adet şarj kablosu, kullanım kılavuzu

Piyasada 160 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mi Band 4, uygun fiyatlı bir akıllı bileklik olarak dikkat çekiyor. Bu noktada akıllı bileklik almayı düşünen kullanıcılar, Mi Band 5 tanıtılana kadar Mi Band 4’ü tercih edebilirler.