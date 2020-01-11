Black Shark 3'ün 16 GB RAM'e Sahip Olacağı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin oyuncu akıllı telefonu serisi Black Shark, yeni üyesiyle kullanıcıları hayran bırakmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre Black Shark 3 16 GB RAM'e ve 5G bağlantı desteğine sahip olacak.

RAM ve hafıza kapasiteleriyle rakipleri arasından bir adım öne çıkan belirli telefonlar piyasaya sunuldu ancak göründüğü üzere bu telefonlardan hiçbiri Xiaomi’nin çıkaracağı Black Shark 3 kadar yüksek RAM seçeneğini kullanıcılarına sunamadı. Rakiplerini RAM alanında ezip geçeceği söylenen Black Shark 3’ün 16 GB RAM'e sahip olacağına dair söylentiler dolaşıyor.

Bu iddialar doğruysa Black Shark 3, akıllı telefon pazarında şu ana kadarki en yüksek RAM'e sahip cihaz olarak kayıtlara geçecek. Oyuncuların özellikle tercih edebileceği cihazın aynı zamanda 5G desteğiyle birlikte geleceği de Black Shark 3’le ilgili ortaya atılan iddialar arasında.

Ortaya çıkan bilgiler ve yapılan fiyat tahmini:

İddialara neden olan bilgiler Çinli bir sertifika sitesinden elde edilen SHARK KLE-AO model numaralı bir cihazdan geliyor. Kayıtlarda bulunan cihazın Black Shark 3 adıyla tanıtılması bekleniyor. Sızdırılanlar telefon hakkında çok fazla bilgi sağlamasa da gerçekten önemli ve yeterli bilgiler sağlıyor. Kayıtlara göre cihaz, 5G bağlantı desteğine ve aynı zamanda ilk 16 GB RAM'li akıllı telefon unvanına sahip olacak.

Çinli bir tahminci tarafından paylaşılan sızıntı bilgiler bu çarpıcı özelliklerin yanı sıra cihazın fiyatı hakkında da bazı detaylar içeriyor. Tahminleri ortaya atan kişi cihazın yüksek RAM'in yanı sıra 5G gibi yeni bir özellikle gelmesinin fiyatın yüksek olmasına yol açacağını iddia ediyor. Durum böyle olursa şirket ileride modelin 5G’siz versiyonunu da piyasaya sürmek durumunda kalabilir.

Cihazın diğer özelliklerine dair neler beklenebilir?

Cihazın diğer özellikleri hakkında henüz bilgiye sahip değiliz ancak serinin bir önceki modeli Black Shark 2’nin kullanıcılarına sunduğu özellikleri düşünürsek bazı tahminlerde bulunmamız mümkün. Black Shark 2, 6,39 inçlik FHD ekran ve Snapdragon 855 işlemci barındırıyordu. Buna göre Black Shark 3 modelinin kendi boyutuna göre daha yüksek çözünürlüğe ve daha güçlü bir işlemciye sahip olmasını bekleyebiliriz ancak tabii ki daha ayrıntılı ve resmi bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.