Xiaomi, Mesajlaşma Uygulaması MiTalk'ı Kapatacağını Açıkladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Kasım 2010'da piyasaya sürdüğü mesajlaşma uygulamasını 19 Şubat 2021'de hizmete kapatacağını açıkladı. MiTalk kullanıcılarına bu tarihe kadar verilerini dışa aktarmaları önerildi.

Nisan 2010'da kurulan Xiaomi, aynı yılın kasım ayında kullanıcılarına kendisini sevdirecek bir uygulamayı sunmuştu. Şirketin bu uygulaması, bir mesajlaşma uygulaması olan MiTalk'tu. MiTalk, 2014 yılının eylül ayında 70 milyon kullanıcı; 7,5 milyon da aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Tencent'in WeChat'inden bile önce yayınlanan MiTalk, zaman geçtikçe sahip olduğu popülerliği yitirmeye başladı. Günümüzdeyse diğer mesajlaşma uygulamalarının çok gerisinde kaldı. Bu nedenle de Xiaomi, bugün bir açıklama yaptı ve uygulamanın 19 Şubat 2021 itibariyle kullanıma kapatılacağını duyurdu.

MiTalk kapanıyor:

MiTalk'ın kapanacağını duyuran Xiaomi, uygulama kapatılmadan önce kullanıcılarına da bir öneride bulundu. Şirket, kullanıcıların sohbet geçmişlerini, kişisel verilerini ve diğer bilgilerini ayrı ayrı dışa aktarmalarını önerdi. Bununla birlikte kullanıcılara uygulama kapandığı andan itibaren bilgilerin dışa aktarılmasının mümkün olmayacağı konusunda da uyarı yapıldı.

Xiaomi, MiTalk'ı kapatacağını duyurduğu açıklamasında MiTalk'ın çıkışından beri herkes tarafından desteklendiğini ve sevildiğini belirtti. Şirket, uygulamanın kapanış sebebiniyse "iş değişiklikleri" olarak açıkladı. Açıklamada uygulama kapandıktan sonra toplanan tüm kişisel verilerin silineceği ya da anonimleştirileceği de ifade edildi.

Son olarak şirket, MiTalk'ın her bir kullanıcısına teşekkür ederek uygulamanın kapanmasıyla oluşabilecek herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dilediğini söyledi. Ayrıca MiTalk ekibinin gelecekte yeni hizmetler sunmak için çok çalışacağı da açıklamanın son cümlesi olarak yer aldı.

Xiaomi'nin tarihe gömülecek mesajlaşma uygulaması MiTalk, diğer mesajlaşma uygulamalarından pek de farklı değildi. Uygulama, kullanıcılarına grup mesajlaşması, mesajların okunup okunmadığına dair geri bildirim ve zengin medya desteği sunuyordu ve tamamen ücretsizdi.