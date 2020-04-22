Xiaomi, MIUI 12 Dark Mode 2.0'ın Özelliklerini Açıkladı

Xiaomi, MIUI 12'nin karanlık moduyla gelecek yeni özellikleri detaylandırdı. Dark Mode 2.0, duvar kağıdı ve yazı tipi üzerinde yaptığı ayarlamalarla gözleri yormayan, daha rahat bir kullanım vadediyor.

Xiaomi'nin akıllı telefonlarında kullandığı MIUI arayüzü en popüler ve en başarılı Android arayüzlerinden biri. MIUI 12 güncellemesi üzerinde çalışmalar devam ediyor ve son raporlara göre, yeni arayüz Xiaomi Mi 10 Youth ile birlikte tanıtılacak.

Xiaomi, Mi kullanıcılarının MIUI 12'yi hevesle beklediğinin farkında. Bu nedenle Çinli teknoloji devi, işletim sisteminin yeni sürümü hakkında bazı bilgiler paylaşıyor. Şirket, MIUI 12 ile birlikte yeni arayüz ve özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş Dark Mode 2.0'ı da tanıtacak. Xiaomi, MIUI 11 ile bir karanlık mod zaten sundu. MIUI 12 ile gelecek Dark Mode 2.0 ise yeni özellikler sunacak.

MIUI 12 ile gelecek Dark Mode 2.0 neler sunacak?

Dark Mode 2.0 ile gelecek en önemli özelliklerden biri, akıllı duvar kağıdı karartma özelliği olacak. Bu yeni akıllı özellikle birlikte, duvar kağıdı gün boyunca ışık geçişlerini simüle edecek şekilde ayarlanacak. Duvar kağıdının aydınlatması, gece-gündüz döngüsü boyunca otomatik olarak artıp azalacak.

Ne yazık ki, bu özelliğin sistem duvar kağıdı ile sınırlı olup olmayacağı ve kullanıcılar tarafından uygulanan duvar kağıtları için kullanılabilir olup olmayacağını belirten hiçbir detay yok. Kullanıcıların istedikleri duvar kağıdına uygulayabilmeleri güzel olurdu, ancak bu pek mümkün görünmüyor.

Dark Mode 2.0 yazı tipi genişliğini ve kontrastını otomatik ayarlayacak

Bir başka ilginç yenilik de sistem metninin yazı tipi genişliğini otomatik olarak ayarlama özelliği olacak. Bu özellik, MIUI 11'in dinamik yazı tipi sistemi üzerinde bir devrim olarak nitelendiriliyor. Parlamaları ve metin bulanıklığını azaltmak için metin genişliğini otomatik olarak azaltıyor.

Yazı tipi kontrast ayarları, daha iyi bir okuma deneyimi sunmak için atılan bir başka adım. Dark Mode 2.0, siyah arka plan ve beyaz metin arasındaki göreceli parlaklık ve kontrast farkının, ortam ışığının miktarına göre dinamik olarak uyarlanmasını sağlayacak. Böylece kullanıcılar hem gece karanlığında, hem de güneş ışığında metinleri daha kolay okuyabilecekler.