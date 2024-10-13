Xiaomi'nin yeni tabletleri olacak Pad 7 ve Pad 7 Pro'nun birçok özelliği sızdırıldı. Cihazların bu ay içinde gelme ihtimalleri var.

Aklınıza gelebilecek her türden ürünle karşımıza çıkan Xiaomi, yakın zamanda bütçe dostu tabletlerini yenilemeyi planlıyor. Henüz resmî bir tarih olmasa da Pad 7 ve Pad 7 Pro ismini alacak bu cihazların Xiaomi 15 serisiyle birlikte bu ayın sonlarına doğru gelme ihtimalleri var.

Pad 7 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken tabletler hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İki cihaz hakkında da bazı detaylar sızdırıldı.

Yepyeni işlemcilerle gelecekler

Direkt olarak Çin’den gelen sızıntı, tabletlerin birçok özelliği hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni işlemcileri. Öyle ki her iki cihaz da yepyeni bir işlemciyle gelecek. Standart Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3, Pad 7 Pro ise Snapdragon 8s Gen 3 kullanacak. Karşılaştırma yapacak olursak Pad 6 serisinde Snapdragon 870 5G ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciler kullanılmıştı. Bu yüzden bazı iyileştirmeler görmemiz olası.

Öte yandan sızıntı, ekranları ve bataryalarıyla ilgili de bilgiler veriyor. Buna göre her iki tablette de 144 Hz yenileme hızına sahip 11,6 inçlik bir LCD ekranla karşılaşacağız. Batarya tarafında ise standartta 47W, Pro’da ise 67W hızlı şarj göreceğiz.

Pad 7 ailesi hakkında bildiklerimiz bu kadar. Önceki nesil, 300-400 dolar civarlarında uygun sayılabilecek fiyatlarla çıkmıştı. Benzer bir yaklaşımın yeni seride görüp görmeyeceğimiz merak konusu.