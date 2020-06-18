Xiaomi POCO F2 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi’nin iki yıl önce ilk modelini piyasaya sürdüğü amiral gemisi POCO F1’in kardeşi POCO F2, geçtiğimiz mayıs ayında global olarak tanıtılmıştı. Türkiye lansmanına saatler kala cihazın ülkemizdeki fiyatı için ilk tahminler yapılmaya başlandı.

Akıllı telefonlarını satışa sunmadan önce global ve yerel lansmanlar düzenleyen Xiaomi, bu geleneğini sürdürecek. Mayıs 2020’de global lansman ile görücüye çıkan POCO F2 Pro, bugün (18 Haziran) Türkiye’ye özel lansman ile tanıtılacak. Avrupa’daki lansmanda 499 euro başlangıç fiyatıyla tanıtılan POCO F2’nin Türkiye fiyatı da belli olacak.

Teknik özellikleri global lansmanda sır olmaktan çıkan Xiaomi POCO F2 Pro hakkında aslında tüm detaylardan haberdarız. Bugün gerçekleşecek Türkiye lansmanında ise netleşecek en önemli detay, cihazın Türkiye fiyatı olacak.

Piyasanın en iyi mobil işlemci yongalarından Snapdragon 865+ ile birlikte gelecek POCO F2 Pro’da 5G desteği bulunuyor. 6 GB ve 8 GB RAM ve bunlara sırasıyla eşlik edecek olan 128 ve 256 GB depolamaya sahip olan POCO F2 Pro, 64 MP’lik ana sensöre sahip olan 4’lü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

Tasarım açısından Huawei Mate 30 Pro’da gördüğümüz dairesel arka kamera modülünü benimseyen Xiaomi, ön kamerayı ise pop-up (kızaklı şekilde) gövdenin içerisinde saklıyor. Nasıl Redmi orta seviye akıllı telefon segmentinde Xiaomi’nin bir yan kuruluşu olduysa Poco da aynı şekilde amiral gemisi pazarında yüksek satış başarılarını hedefliyor. Ancak bu başarıyı Türkiye’de yakalayabilmesi için fiyatının rakiplerine göre avantajlı olması gerekecek.

Xiaomi POCO F2 Pro Türkiye fiyatı:

Xiaomi POCO F2 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama imkanı sunan başlangıç versiyonu Avrupa’da 499 euro, 8 GB RAM ve 256 GB hafızaya sahip versiyonun fiyatı ise 599 euro olarak açıklanmıştı. Buradan yola çıkarak cihazın ülkemizde tüm vergiler dahil 7.000 TL civarında satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Xiaomi POCO F2 Pro Türkiye'de tanıtılır tanıtılmaz tüm detayları sizlerle paylaşacağız.