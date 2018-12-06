Pocophone F1, 3 Ayda 700.000 Kullanıcıya Ulaştı

Özelliklerine göre uygun fiyatıyla piyasada dikkatleri üzerine çeken Pocophone F1, 3 ayda 700.000 kullanıcıya ulaşmasını kutluyor.

Xiaomi'nin genel başkan yardımcısı Manu Kumar Jain; 3 ay önce satışa çıkan Pocophone F1 akıllı telefonunun şimdiden 700.000'den fazla kullanıcıya ulaşmasını Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderi ile kamuoyuna duyurdu. Piyasaya yeni çıkan bir akıllı telefon markası (Pocophone) için bu başarı, oldukça büyük bir değer taşıyor.

Satışa çıkmasından itibaren -İngiltere dâhil- 700.000'den fazla satış yapan Pocophone F1; 6.18 inçlik, 1080x2246 çözünürlüğünde, 18.7:9 en-boy oranında, IPS LCD ekrana ve %82.2 ekran-gövde oranına sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alan F1; 64/128 GB depolama ve 6 GB RAM veya 256 GB depolama ve 8 GB RAM konfigürasyonlarına da sahip.

Pocophone F1 aldığı son güncelleme ile kamera bakımından önemli yeniliklere sahip oldu. Cihaza "Süper Düşük Işık Modu"nu getiren güncelleme, Huawei ve Google'ın gece modlarına oldukça benziyor. Aynı zamanda güncelleme ile Pocophone F1; saniyede 960 kare (960fps) gibi oldukça yüksek bir ağır çekime olanak tanıyan süper ağır çekim moduna da sahip oldu.