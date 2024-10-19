Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro tanıtıldı. Hava kompresörü, 45 saniyede araba lastiği şişiriyor ve 2.500mAh pili ile yüksek performans sunuyor.

Xiaomi, Ağustos ayında Çin'de tanıttığı Portable Electric Air Compressor 2 Pro'yu tanıttı. Yeni model hızlı şişirme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Portable Electric Air Compressor 2 Pro, 2.500mAh kapasiteli pili sayesinde tek bir şarjla 16 araba lastiği veya 30 yol bisikleti lastiği şişirebiliyor. 205/55 R16 boyutundaki bir araba lastiğini 2.0 Bar’dan 2.5 Bar’a 45 saniyede şişirebilen bu model, önceki versiyonun iki dakikalık süresine göre çok daha hızlı.

Portable Electric Air Compressor 2 Pro özellikleri

Cihaz çeşitli lastik türleri ve boyutları için beş farklı şişirme modu sunuyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ayarlarla gelen kompresör, istenilen basınca ulaştığında otomatik olarak duruyor ve ekranda gerçek zamanlı ilerlemeyi gösteriyor. 0.2 ile 10.3 Bar veya 3 ile 150 PSI arasında basınç değerlerine ulaşabilen kompresör, -10°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Ana özellikler arasında uyarı ve el feneri kullanımı için çok modlu bir gösterge ışığı, USB-C şarj portu ve kompakt, taşınabilir bir tasarım bulunuyor. Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürüyor ve boyutları yüksek basınçlı hava hortumu hariç 152 x 100 x 63 mm olarak belirtiliyor.

Paket içeriğinde Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro, Presta valf adaptörü, iğne valf, saklama çantası, hızlı bağlantı hava valfi, yüksek basınçlı hava hortumu uzatması, Type-C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik bilgileri henüz netleşmemişken, önceki modelin 45 dolar fiyat aralığında olması bekleniyor. Çin'de ise 299 yuan (yaklaşık 42 ABD doları) fiyatla satılıyor.