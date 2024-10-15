Xiaomi, Oldukça Sessiz Çalışan Mijia Akıllı Blender'i Tanıttı

Xiaomi, Mijia serisinin en yeni üyesi olan sessiz akıllı blender P1'i tanıttı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, en ve yaşam ürünlerini uzun süredir Mijia serisi altında satışa sunuyor. Pek çok farklı ürünün yer aldığı bu serideki en son ürün ise sessiz akıllı blender P1 oldu. Sessizliği sağlamak için 13 katmanlı bir yapı geliştiren Xiaomi, blenderi pek çok akıllı özellikle donatmayı da ihmal etmedi.

Mijia Akıllı Sessiz Blender P1, gelişmiş değişken frekanslı fırçasız motora sahip ve dakikada 35 bin devir dönüş hızına ulaşabiliyor. Blender'da ayrıca 500W karıştırma ve 1000W ısıtma gücü bulunuyor. P1'in dahili algoritması ise malzemelerin türüne ve sertliğine göre devir hızını ayarlayabiliyor. Böylece besinler verimli bir şekilde doğranıyor.

İçecek hazırlamak için de birebir

P1 blenderin 1,5 litre soğuk içecek ve 1 lite de sıcak içecek kapasitesi bulunuyor. Bu da P1'in hem bireysel kullanıma hem de aile ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaya uygun olmasını sağlıyor. Dört kanatlı, 3D türbülans sistemine ve altı bıçaklı çift katmanlı kesiciye sahip olan P1 böylece tam bir karıştırma gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

Mijia Akıllı Sessiz Blender P1, 13 katmanlı sistemi ile ses seviyesini 37 desibel gibi oldukça düşük bir seviyeye kadar indirebiliyor. Blender ayrıca akıllı zamanlama ve dört saate kadar sıcak tutma özelliğine sahip. Xiaomi'nin açıklamasına göre blender %99,99 antibakteriyel etki sağlayan yüksek sıcaklıkta yıkanabiliyor.

Mijia Akıllı Sessiz Blender P1, Mijia uygulaması üzerinden Xiaomi HyperOS Connect'e entegre oluyor. Çeşitli güvenlik önlemlerine ve sahip olan blender ayrıca püreler, reçeller ve soslar için de uygun. Cihazın fiyatı ise 699 yuan (3.360 TL) olarak açıklandı.