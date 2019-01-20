Xiaomi Akıllı Radyosu Elvis Presley Atomic Player'ı Yeniledi

Xiaomi'nin ürün gamının oldukça geniş olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Her ne kadar dikkatimizi çok çekmese de akıllı radyolar da bu ürünlerden biri. Çinli şirket, kendi akıllı radyosu Elvis Presley Atomic Player'ın yeni modelini tanıttı.

Xiaomi'nin Elvis Presley Atomic Player'a yapmış olduğu fonlama çalışmaları ve 60'ların nostaljik hissini geri getirmesinden cihazın iyi satması halefinin çıkması için yeterli ortamı oluşturmuş gibi. Çünkü Çinli teknoloji devi, oldukça hoş retro tasarıma sahip akıllı radyo Elvis Presley Atomic Player 2'yi piyasaya sürdü.

Cihazın ay taşı beyazı rengindeki kaplaması ona nostaljik bir hissiyat verirken 70'lerin tarzını da ortaya koyuyor. Radyonun parmak izi tutmaması ve daha kaliteli görünmesi için üç katmanlı araba boyama süreci de unutulmamış. Gövde, çift amaçlı dirsek ve ayakta durma işlevine sahip krom kaplı metal bir sapa sahip. Bu sap cihazın taşınmasında kullanılabileceği gibi, bir stand olarak da kullanılabiliyor.

İstenildiği gibi değiştirilen 12 ön ayarlı kanalla gelen radyoda, bunu yapmak için herhangi bir akıllı telefona da gerek yok. Eskilerde olduğu gibi tuşları çevirmeniz yeterli. 52 mm genişliğinde NdFeB hoparlörleriyle gelirken bu da sağlam bir ses çıkışı anlamına geliyor. HIFI kalitesinin de gerçek bir surround etkisi oluşturduğu cihazın fiyatı ise 499 yuan (≈392 TL).