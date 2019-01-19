Xiaomi, Afrika Pazarına Gönülleri Fethetmeye Gidiyor

Çin'in en büyük teknoloji devlerinden Xiaomi, Çin pazarından ziyade dış pazarlara odaklanmasıyla bilinen başarılı bir şirket. Özellikle Hindistan ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde dikkat çeken adımlar atan firma, şimdi de Afrika'da gönülleri fethetmeye hazırlanıyor.

Xiaomi bugün yaptığı açıklamada Afrika Bölgesel Departmanı'nın kurulduğunu söyledi. Xiaomi'nin Başkan yardımcısı Wang Lingming ise bu departmanın başına atandı. Lingming, bundan sonra doğrudan Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang'a rapor veriyor olacak.

Afrika'nın nüfusu 1.2 milyardan fazla olsa da akıllı telefon kullanımı diğer pazarlarınki kadar yüksek değil. Kültürel ve ekonomik farklılıklar nedeniyle Afrika'nın çoğu yerli üreticisi yeterince iyi gelişemedi. Kıtanın akıllı telefon lideri konumunda şu anda "Transsion Holdings" bulunurken bu şirketin alt markaları itel, TECNO ve Infinix olarak öne çıkıyor. Hatta öyle ki bu markalar bölgenin pazar pazında Samsung ve Apple gibi dünya devlerini de geçmiş bulunuyorlar.

Bir araştırma şirketi olan IDC'nin verilerine göre 2017 yılında Transsion Holdings 130 milyon akıllı telefon sattı. 2019'da ise Xiaomi'nin Afrika'ya girmesiyle beraber rekabet kızışacak gibi görünüyor. Çinli şirketin yakın zamanda bir alt marka haline getirdiği Redmi ile Afrika'ya giriş yapması halinde Hindistan pazarına oldukça benzeyen Afrika'da da başarılı olması oldukça yüksek bir ihtimal.

Üst düzey telefonların Apple ve Samsung ağırlıklı olması, Xiaomi'nin (ve doğal olarak Redmi'nin) de düşük fiyatlarla oldukça iyi özellikler sunan telefonlar üretmesi ise bu ihtimali yükseltiyor. Eğer Xiaomi düzgün bir fiyat ve pazarlama stratejisi uygularsa bölgede başarılı olması kaçınılmaz olacaktır. Gelecekte neler olacak hep birlikte göreceğiz.