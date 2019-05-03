Yanlışlıkla İcat Edilmiş Ancak Günü Kurtaran 6 Ürün

Günlük hayatımızın birçok kurtarıcı ürünü bulunuyor. Bu ürünlerden birçoğu yanlışlıkla icat edilmiş olsalar da onlarca yıldır insan hayatına bolca fayda sağlamış durumdalar.

Günlük yaşantımızda sık sık kullandığımız ve tabiri caizse günü kurtaran birçok icat bulunuyor. Bu icatların bir kısmı uzun süren çalışmalar sonucu ortaya çıkmış olsa da büyük bir kısmının da birer hata olarak ortaya çıktığını biliyor muydunuz?

Bu yazımızda günlük yaşantımızda sık sık kullandığımız ve birer hata sonucu icat edilmiş ürünlere göz atacağız.

1. Post-it (Yapışkanlı Not Kağıdı)

Ofis ortamlarında ve özellikle öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan yapışkanlı not kağıtlarının birçok alanda hayat kurtardığı çok açık. Peki bu faydalı icadın bir başarısızlık sonucu ortaya çıktığını biliyor muydunuz?

Post-it, aslında bir proje değildi. Tarihi 1980'e dayanan bu işlevsel ürün, 3M'de çalışan bir kimyagerin güçlü bir yapıştırıcı üretmek isterken tam tersine güçsüz bir yapıştırıcı üretmesiyle ortaya çıktı. Yapıştırıcı konusunda başarısız olan Spencer Silver'ın pek de güçlü olmayan yapıştırıcısını değerlendirmek isteyen meslektaşı Arthur Fry, bu yapıştırıcıyı kitap sayfalarını birleştirmek için kullandı. Bir süre sonra bu icadın oldukça faydalı olabileceğini düşünen 3M, bu yapıştırıcıyla kaplanmış küçük kağıtları piyasaya sundu. Post-it adı verilen bu ürün, günümüzün en çok tercih edilen ofis eşyalarından biri.

2. Teflon (Yapışmaz Tava)

Mutfakların vazgeçilmez ürünlerin biri şüphesiz ki tava. Fakat bilindiği üzere tavaların dibine yapışan yemekler daima büyük problem yaratıyor. Günlük yaşantımızda teflon kaplı tavalarla bu sorun tamamen ortadan kaldırılmış olsa da bu tavaların ortaya çıkışı tamamen tesadüfler üzerine kurulu.

Teflon, Roy J. Plunkett tarafından 1938'de "yanlışlıkla" icat edildi. O yıllarda bir soğutucu gaz projesi üzerinde çalışan Plunkett, deneylerinde kullandığı kabı açtığında tetrafloretilen adlı gaz ile demirin birbirine reaksiyon gösterdiğini fark etti. O yıllarda bunun işe yarar bir şey olmayacağını düşünüp kenarı koyan Plunkett, büyük icadı arkasında bırakmış oldu. Ta ki 1954'te Marc Gregoire'nin eşi yapışmaz tavaların faydalı olacağını düşünene kadar. O yıldan itibaren tava ve tencerelerde kullanılmaya başlayan teflon, günümüzde hemen hemen tüm tavalarda ve tencerelerde kullanılıyor.

3. Mikrodalga Fırın

Günümüz mutfaklarının en önemli üyelerinden biri olan mikrodalga fırın da yanlışlıkla icat edilen ürünlerden biri. Bir mühendis olan Percy Spencer tarafından 1945'te icat edilen mikrodalga fırın, bir tüp çeşidi olan magnetron üzerinde yapılan deneyler sırasında ortaya çıktı. Yaptığı deneyler sırasında cebinde duran çikolatanın eridiğini fark eden Spencer, durumu fark edince bir miktar mısırı da aynı mesafeye getirdi ve magnetronun mısırı patlattığını fark etti.

Spencer'ın o dönem istemeden icat ettiği yeni pişirme cihazı, 1960'tan sonra daha da küçültüldü ve birçok evde kullanıma sunuldu.

4. Hızlı Yapıştırıcı

Günlük yaşantımıza ek olarak mobilya sektöründe de sık sık tercih edilen hızlı yapıştırıcı, tamamen bir tesadüfün eseri olarak insan hayatına dahil oldu.

2. Dünya Savaşı döneminde Kodak'ta çalışan bir araştırmacı, plastik bir mercek icat etmek isterken hızlı yapıştırıcıyı ortaya çıkardı. Siyanoakrilat adı verilen bu madde, günümüzde kullanılan hızlı yapıştırıcının ta kendisi. O dönem iki farklı nesneyi çok kısa sürede birbirine bağlamasıyla dikkat çeken siyanoakrilat, Super Glue adı altında 1950'de satışa sunuldu.

5. Balonlu Naylon

Günümüzde özellikle kargo şirketleri tarafından sıklıkla kullanılan bu naylon çeşidi, patlatırken de keyif aldığımız bir ürün haline geldi. 1957'de duvar kağıdı olarak üretilen balonlu naylon, amacına hizmet etmeyince rafa kaldırıldı. 1960'a kadar herhangi bir alanda kullanılmayan bu ürün, 1960'ta bilgisayar parçalarının korunmasında kullanıldı. Günümüzde ise en yaygın ambalaj malzemesi olarak biliniyor.

6. Streç Film

Dünyanın her yerindeki mutfaklarda çokça tercih edilen streç film, 1933'te bir laboratuvarda icat edildi. Ralph Wiley'nin kuru temizlemeyle ilgili çalışmaları için icat edilen streç film, 1953'te yiyecekleri sarmak için kullanılmaya başlandı. O dönem içindeki kimyasallardan dolayı çokça tartışmaya yol açsa da zamanla geliştirilen bu ürün, bugün gıda sektörünün en popüler üyelerinden biri.

Yukarıdaki 6 ürünün dışında da birçok farklı ürün mevcut. Fakat biz sizler için en ilginç olanları derledik. Bu ve buna benzer yazılar için bizi takip etmeyi unutmayın.