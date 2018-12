İçerdikleri Hatalarıyla Kriz Geçirtecek 26 Fotoğraf

Dünyamızda her ne kadar başarılı eserler bulunsa da bazen, yani çoğu zaman, bunların başarısızlıkla sonuçlanmışlarına da şahit oluyoruz.

Gördüğümüzde, mükemmelliğine ve zarafetine hayran kaldığımız yapılar dünyamızda elbette bulunsa da tasarımcılar bazen kendi sınırlarını o kadar çok aşıyorlar ki görünce ne tepki vereceğimizi biz de bilemiyoruz. Muzdan araba, bisikletten masa ve daha türlü türlü şeyler... İngilizce'de oldukça önemli bir yer kaplayan "You had one job, and you failed." yani "Yapacak sadece bir işin vardı ve onda da başarısız oldun." deyimini daha önce hiç olmadığı kadar vurgulayan 26 fotoğrafı bu yazımızda sizler için derledik.

26. Oldukça başarılı bir rampa olmuş, mimarına bizden bir adet çatal bıçak takımı.

25. O saçlar oradan nasıl çıkacak?

24. Mimaride yeni bir çağ.

23. Soldaki klozetin yanında tuvalet kağıdı yok(!) Berbat bir tasarım...

22. Şirin şakalar :D?

21. Arabam yağmurda ıslanmasın diye yani yoksa başka bir amacım yoktu.

20. Bandıl'ın doğrusunun hatırlanamaması gibi bir şey geçirdi herhâlde arkadaş tabelayı tasarlarken.

~"BERBAT BİR TABELAYA SAHİP OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ, TEŞEKKÜRLER" (bandıl'ın doğrusu dambıl/dumbbell)

19. Güvenliğe oldukça önem veriyorlar herhâlde

18. Aman tanrım dedim!

17. Muz araba?

16. Hepsini aynı yere atıyorlar, biliyordum...

15. Sportif giyinirken şıklığından ödün vermeyenler için.

14. "tcl" yazmamız isteniyor galiba. (Skyrim'de duvardan geçme hilesi.)

13. Yaratıcı olayım nasıl olsa satın alan biri olur.

12. İyi de zaten merdiven var niye?

11. Çay zamanı olduğuna emin miyiz?

10. Büyüdün de Monster Truck (Canavar Kamyon) mu oldun çen?

9. Evet asla kapanmıyor.

8. İki kelimenin R'de birleşmesi gerekiyordu.

7. Güneşlendikten sonra yüzünde harfler olduğunu farkeden birisi, sebebini bulmuş.

6. Bir sineamada bulunan kadın ve erkek tuvaletleri. Anlam içerir.

5. İnşası tamamlandıktan sonra güvensiz olduğu sebebiyle kullanılmayan bir akademik blok.

4. Karıştırılması oldukça normal (!) şeyler lütfen yargılamayın.

3. Telefonun satış sloganı: "Suda Yüzüyor!". Alıcısı çok olur tahmin edebiliyoruz :D

2. Kafalarda deli sorular...

1. İnternetten; beğenip, satın alıp, kargosunu günlerce beklediğiniz ve sonunda elinize ulaşan bardağın ters basılmış olması?

Yazımızın başında da dediğimiz gibi; İngilizce'de "You had one job, and you failed." Türkçe'de "Yapacak sadece bir işin vardı ve onda da başarısız oldun." içerikli, sinirleri oldukça bozan, ekranları yumruklatmak isteyen 26 fotoğrafı bu yazımızda sizlerle paylaştık. En beğendiğiniz fotoğrafı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.